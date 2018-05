Mostre : Il mondo ispanico in cento scatti : Palermo, 9 mag. , AdnKronos, Un viaggio fotografico lungo tre decenni, in nove Paesi, per raccontare il mondo ispanico attraverso tradizioni, volti e personaggi famosi. E' questo il filo conduttore ...

Mostre : Il mondo ispanico in cento scatti : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) – Un viaggio fotografico lungo tre decenni, in nove Paesi, per raccontare il mondo ispanico attraverso tradizioni, volti e personaggi famosi. E’ questo il filo conduttore della mostra Errancia y fotografía. Il mondo ispanico di Jesse A. Fernández che sarà inaugurata alle 19 alla Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, sede dell’Instituto Cervantes di Palermo e inserita nel cartellone di ...