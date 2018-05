Mostra dell' Artigianato a Feltre | il gioco è il protagonista della 32ma edizione

Dal carro armato robot al super missile - Mosca Mostra i muscoli nella parata della Vittoria : Carri armati, missili balistici, bombardieri e caccia di ultima generazione. La Russia ha commemorato il 73esimo anniversario della vittoria sovietica sulle truppe naziste nella seconda guerra mondiale con una maestosa parata militare in Piazza Rossa. Vladimir Putin ha colto l’occasione per sottolineare in diretta tv che “il mondo è molto fragile”,...

Atomic Heart : lo sparatutto ambientato in una versione alternativa dell'Unione Sovietica torna a Mostrarsi in nuove immagini : Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato l'annuncio dello sviluppatore Mundfish, che pubblicherà lo sparatutto Atomic Heart su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2018.Il gioco lo abbiamo già visto nel suo trailer ufficiale e, come probabilmente saprete, si presenterà ai giocatori come un FPS pieno d'azione e con una storia elettrizzante che vi trasporterà in una versione alternativa dell'Unione Sovietica.Oggi possiamo tornare a dare una nuova ...

Ballando con le Stelle - il giudice di Milly Carlucci si Mostra calva e orgogliosa della sua battaglia : Il giudice di Ballando con le Stelle , Carolyn Smith , è su tutte le furie. A farla arrabbiare sono stati dei commenti sui social che criticavano negativamente la sua scelta di mostrarsi calva a causa ...

Riqualificazione di piazza Mostra - i dieci progetti finalisti tra bike sharing - riappropriazione degli spazi e valorizzazione delle aree : ... lungo il lato est, e l'utilizzo della piazza per manifestazioni e attività temporanee di interesse pubblico , spettacoli, conferenze, manifestazioni ludiche e sportive, mercati ed attività di ...

Finale Ligure : inaugurazione della Mostra di Giovanni Novaresio - maestro dell'avanguardia genovese : Verrà inaugurata sabato 12 maggio 2018 alle ore 17.00, presso la suggestiva sede dell'Oratorio de' Disciplinanti nel Complesso Monumentale di Santa Caterina a Finalborgo, la mostra "Giovanni Novaresio ...

Il leader della sinistra francese andrà a Mosca per diMostrare amicizia al popolo russo - : "Vado in Russia il giorno della vittoria dell'Armata Rossa sui nazisti. Mi sembra che questo sia il momento giusto per esprimere al popolo russo - e non al governo - fratellanza e simpatia", ha detto ...

Mondovì : la Mostra di Demo al Museo della ceramica stuzzica la modernità : ... spettacolari, con una giocosità di taglio neopop, caratterizzate da colori vivaci, che tuttavia inducono alla riflessione, come quando Demo declina i più importanti brand dell'economia globalizzata ...

Trieste - “Nel mare dell’Intimità” : numeri da record per la Mostra : Risultati estremamente positivi in termini di presenze per la mostra Nel mare dell’Intimità. L’archeologia subacquea racconta l’Adriatico, dedicata alla memoria di Pedrag Matvejevic e allestita al Salone degli Incanti di Trieste che si è chiusa martedì 1° maggio registrando 23.856 visitatori in quattro mesi e mezzo di apertura, con una media giornaliera di quasi 200 persone. Il progetto ha peraltro avuto un nuovo e importante ...

La grafica dello studio Helmo in Mostra a Milano : Formateca, la mostra di grafica del duo francese Helmo. Dall’8 maggio al 10 giugno 2018 presso la libreria 121+, via Savona, Milano. Leggi

Numeri da record per la Mostra 'Nel mare dell'intimità' al Salone degli Incanti : Conferenze, spettacoli teatrali, docu-film, tra i quali l'anteprima realizzata in collaborazione con la sede RAI del Fvg del documentario 'Trincee dal mare' di Luigi Zannini e Pietro Spirito o ancora ...

Mostra. Ravenna : inaugura Giardini - vigne - orti e altri spettacoli : testi e immagini della Classense : Giardini aperti nel territorio Ravennate, in collaborazione con l'Istituzione Biblioteca Classense presenta la mostra "Giardini, vigne orti e altri spettacoli". testi e immagini della Biblioteca ...

La Terra di Mezzo : L'Ombra della Guerra : il DLC La Desolazione di Mordor si Mostra nel nuovo trailer : Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment ha presentato il nuovo filmato dell'espansione della storia La Desolazione di Mordor, il nuovo contenuto scaricabile (DLC) in arrivo l'8 maggio per La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra. Il nuovo filmato punta i riflettori su Baranor, Capitano di Minas Ithil, fuggito dalla città ormai caduta, che si riunisce al fratello perduto, Serka. I due guerrieri dovranno ingaggiare un esercito di mercenari per ...

