“Morto da eroe” La tragica fine del campione di moto Un gesto d’altruismo che ha

caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Lo sport era la sua passione, e il suo talento aveva contribuito a renderlo famoso in tutto il mondo. Ma nella sua vita aveva sempre messo l’altruismo e l’amore per il prossimo al primo posto. Al punto che quando ha visto la sua cagnolina, un regalo della moglie, cadere in un laghetto gelato, non ci ha pensato due volte a tuffarsi, in barba a ogni rischio. Così ha perso la vita Erico Geboers, 55 anni, leggenda belga dellacross capace di vincere ben cinque volte il titolo didel mondo. La scorsa domenica, intorno alle 10 del mattino, la piccola Hana, una trovatella a quattro zampe che la compagna aveva adottato e gli aveva regalato, è caduta nelle acque del Mol, vicino la città di Aversa nelle Fiandre. L’ex centauro, a pesca con la sua barchetta, si è gettato nelle acque, riuscendo a salvare l’animale ma perdendo poi la vita. Il suo corpo è ...