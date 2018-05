Morte di Aldo Moro 40 anni dopo | mercoledì 9 maggio pieno di speciali Rai

Aldo Moro/ 40 anni dalla Morte : Sergio Castellitto sarà all'altezza del ruolo? (Il professore) : Aldo Moro, rapito e ucciso dalle Brigate Rosse 40 anni fa, verrà ricordato questa sera nella docu-fiction di Rai Uno, che ricostruirà uno dei periodi più bui del nostro paese.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 18:52:00 GMT)

Morte di Aldo Moro - le verità sconvolgenti della commissione parlamentare : ecco perché lo statista fu ucciso : Sarà Gero Grassi, componente della commissione bicamerale sul caso Moro, a parlare all'Istituto Pontano di Napoli dei risultati e della relazione approvata a dicembre scorso dal Parlamento. Secondo ...

ALDO MORO. IL PROFESSORE/ Su Rai 1 il film con Sergio Castellitto per i 40 anni dalla Morte dello statista : In occasione dei 40 anni dall’uccisione del presidente della Dc, Rai 1 propone il film "ALDO MORO. Il PROFESSORE", con Sergio Castellitto. Appuntamento questa sera, 8 maggio, alle 21.25.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 08:33:00 GMT)

ALDO MORO/ 40 anni dalla Morte : la Rai ricorda lo statista con una docu-fiction (Aldo Moro - Il professore) : ALDO Moro, rapito e ucciso dalle Brigate Rosse 40 anni fa, verrà ricordato questa sera nella docu-fiction di Rai Uno, che ricostruirà uno dei periodi più bui del nostro paese.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 07:50:00 GMT)

55 giorni/ Luca Zingaretti racconta Aldo Moro in via Caetani 40 anni dopo la sua Morte : L'8 maggio Luca Zingaretti racconterà Aldo Moro, la sua prigionia e la sua morte in "55 giorni" lo speciale in onda martedì alle 20.30 prima del film tv con Sergio Castellitto, Il Professore(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:49:00 GMT)

GIOVANNI MORO/ Figlio di Aldo Moro - gli studi e l’ipotesi sulla Morte del padre (Che tempo che fa) : GIOVANNI Moro non potrà mai dimenticare l'ultimo saluto al padre Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse quasi 40 anni fa. Oggi sarà ospite di Che tempo che fa. GIOVANNI Moro non potrà mai dimenticare l'ultimo saluto al padre Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse quasi 40 anni fa. Così come la lettera d'addio che lo statista italiano ha inviato ai familiari dopo aver realizzato che non potrà sopravvivere al sequestro. Dal punto di vista di ...

Aldo Moro - a 40 anni dalla Morte il recital di Fabrizio Gifuni al Salone del Libro di Torino : Il Salone Internazionale del Libro di Torino ha scelto di dedicare alla figura dello statista l’evento di anteprima in programma mercoledì 9 maggio 2018 alle 21.00 alle OGR. Il recital di Fabrizio Gifuni si intitola "Con il vostro irridente silenzio", uno studio in forma di lettura dalle lettere dalla prigionia e dal memoriale di Aldo Moro.Continua a leggere

Maria Fida Moro/ La primogenita di Aldo Moro in tv a 40 anni dalla Morte del padre (Matrix Chiambretti) : Maria Fida Moro, la figlia primogenita di Aldo Moro torna in televisione a quarant'anni dalla morte di suo padre. Cosa racconterà stasera su Canale 5? (Matrix Chiambretti)(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 10:53:00 GMT)

“I Martiri di via Fani” : 40 anni fa il rapimento di Aldo Moro e la Morte degli uomini della scorta - ecco chi erano : Giusitificare le Brigate Rosse, o comunque provare anche solo a spiegare lo loro ragioni come se fossero comprensibili, dovrebbe essere equiparato, per legge, all’apologia del fascismo. Reato uno, reato anche l’altro. Da criminali gli uni, da criminali anche gli altri. Ma, ahinoi, questa idea sembra non voler attecchire nella nostra Italia moderna così intrisa di vittimismo e di poco senso del dovere. Oggi, in occasione del triste anniversario ...

La Morte di Aldo Moro sulla Rai - 16 marzo : Il condannato - Cronaca di un sequestro : Aldo Moro: Il condannato Cronaca di un sequestro prima tv In prima serata e in prima visione assoluta su Rai 3 questa sera verrà mandato in onda il film documentario " Il condannato " Cronaca di un ...

La Morte di Aldo Moro e la possibilità di un nuovo compromesso storico : Il rapimento di Aldo Moro, il 16 marzo 1978, ha dato avvio a uno dei periodi più drammatici della storia italiana. Ma torna curiosamente attuale nel 2018, con le ironiche allusioni a un compromesso storico 2.0. Leggi

'Generale Mori : un'Italia a testa alta' : il docufilm per i 40 anni dalla Morte di Aldo Moro : In occasione dei quarant'anni dal sequestro di Aldo Moro, avvenuto in Via Mario Fani per mano delle Brigate Rosse, 'Quarto Grado' dedica un approfondimento al Generale Mario Mori, che ha vissuto ...