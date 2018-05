Moro | sondaggio tra studenti | “La metà non sa chi sia” E su Peppino Impastato

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 maggio 2018) “Segretario del Partito comunista“. “Presidente della Repubblica”. Per tanti altri semplicemente “uno sconosciuto”. Più delladegliitaliani non sa chi sia Aldo. È questo il risultato di unfatto da Skuola.net su oltre 11mila allievi delle scuole medie e superiori italiane. Ma non è tutto. Soltanto il 40 per cento di loro conosce, il giornalista e attivista politico ucciso dalla mafia a Cinisi lo stesso giorno del leader della Democrazia cristiana. Per gli altriera “un imprenditore”, uno su dieci ha risposto “un sacerdote”. Mentre il 29 per cento degli intervistati non lo ha mai sentito nominare. I dati, diffusi in occasione dei quarant’anni dalla morte di, testimoniano che le nuove generazioni stanno dimenticando la storia d’Italia. E la ...