Moro | Mattarella depone corona fiori in via Caetani

Mattarella ricorda Moro in via Caetani : 9.40 Il presidente della Repubblica ricorda Aldo Moro, a 40 anni dal giorno in cui il suo corpo fu fatto ritrovare in una Renault 4 rossa in via Caetani a Roma. Mattarella ha deposto una corona sotto la lapide che ricorda lo statista. Dopo, alle 10.30, Mattarella è al Quirinale per la cerimonia del Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo L'uccisione di Moro - twitta il premier Gentiloni - "pesa sulla coscienza della Repubblica", la ...

Quarant'anni fa il rapimento di Aldo Moro - Mattarella inaugura monumento a via Fani : Nel 40esimo anniversario del rapimento di Aldo Moro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato un monumento commemorativo in via Mario Fani, dove le Brigate Rosse sequestrarono il presidente della Democrazia Cristiana uccidendo i...

Caso Moro - 40 anni dopo Mattarella in via Fani per l'anniversario del sequestro : Non sono poi mancati interventi polemici, come quello del capo della polizia, Franco Gabrielli. Secondo il quale è "un oltraggio" nobilitare i terroristi, ospitandoli "in asettici studi televisivi ...

ALDO Moro - I 40 ANNI DI VIA FANI/ Omaggio Mattarella - brigatisti non pentiti e quelle domande senza risposta : Rapimento ALDO MORO, quarant'ANNI fa la strage della scorta di FANI: il dolore, ricordo e il perdono degli eredi, "erano uomini liberi". Le domande senza risposta e l'Omaggio di Mattarella(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 11:25:00 GMT)

Moro - Mattarella inaugura memoriale : 10.35 Il presidente Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Mario Fani e ha poi inaugurato il nuovo monumento commemorativo dedicato ai cinque uomini di scorta uccisi nel rapimento di Moro. Ricordando lo sfregio fatto al memoriale il 21 febbraio, la sindaca Raggi ha sottolineato: "Non possiamo accettare che qualcuno offenda il nome di quelle persone e delle forze dell'ordine. Inauguriamo oggi il giardino e il memoriale ai martiri di ...

Moro : Mattarella depone corona fiori in via Fani : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 40esimo anniversario del rapimento di Aldo Moro, ha deposto una corona di fiori in via Mario Fani dove le Brigate Rosse sequestrarono il presidente della Democrazia Cristiana uccidendo i cinque agenti della scorta. L’anniversario è stato celebrato con l’inaugurazione di un monumento commemorativo dedicato a Oreste Leonardi, Domenico Ricci, ...

Moro - Gentiloni : 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. Mattarella in via Fani : 'Moro. Una mattina di 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. L'Italia rende omaggio a un grande leader politico, ai carabinieri Leonardi e Ricci e agli agenti di Polizia Iozzino Rivera e ...

Moro - Gentiloni : 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. Mattarella in via Fani : «Moro. Una mattina di 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. L'Italia rende omaggio a un grande leader politico, ai carabinieri Leonardi e Ricci e agli agenti di...

Aldo Moro - in via Fani l'omaggio di Mattarella : - 20 marzo: al processo di Torino, il 'nucleo storico' delle Br rivendica la responsabilita' politica del rapimento. - 21 marzo: Il governo approva il decreto antiterrorismo. - 25 marzo: Le Br fanno ...

Moro - Gentiloni : 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. Mattarella in via Fani : 'Moro. Una mattina di 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. L'Italia rende omaggio a un grande leader politico, ai carabinieri Leonardi e Ricci e agli agenti di Polizia Iozzino Rivera e ...

Sequestro Moro - Mattarella in Via Fani : 9.19 Il presidente della Repubblica, Mattarella, si è recato in via Fani per le celebrazioni del 40esimo anniversario del Sequestro di Aldo Moro e dell'eccidio della sua scorta. Presenti insieme ai familiari delle cinque vittime, il presidente del Senato, Grasso, e la presidente della Camera, Boldrini. Mattarella presenzierà all'inaugurazione del nuovo monumento dedicato all'appuntato Domenico Ricci, al maresciallo Oreste Leonardi, e agli ...

Mattarella - il retroscena claMoroso : governo dei giudici - tre candidati premier : Dal 'governo del presidente' al 'governo dei giudici', il passo è molto breve. L'ipotesi di un esecutivo 'tutti dentro' non è più così lontana, visto che di fronte a Sergio Mattarella si presenta uno ...

Matteo Renzi - il claMoroso retroscena del fedelissimo : 'Quando si muove Mattarella...'. Pd e Di Maio - le trame : 'Sai com'è, quando si muove il Quirinale...'. È il senatore Renziano Michele Anzaldi a confidare ad Augusto Minzolini l'asse che si sta saldando in Parlamento con la benedizione del presidente della ...