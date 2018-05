MORO | IL CASO NON E' CHIUSO

Liberare Aldo MORO dal "caso MORO" : L'immagine che abbiamo di Aldo Moro è quella di un prigioniero, con la barba lunga, i capelli spettinati, lo sguardo fisso e la camicia sbottonata. È un'immagine ma anche un contenuto, perché fissa nella memoria del paese un momento tragico della sua storia. Il leader indiscusso della Democrazia cristiana e del paese si avvia verso la morte. È il 1978 e quei 55 giorni del sequestro, con la strage degli uomini della ...

Michele Santoro torna in prima serata con quattro puntate dedicate al caso MORO e si candida per il CDA Rai : Michele Santoro torna in prima serata su Rai3 , a partire da giovedì 10 maggio alle 21.05, con quattro puntate di 'M' dedicate al caso Moro . 'La fiction - ha detto Santoro in conferenza stampa - ...

Michele Santoro - "mi candido a Cda Rai"/ 'M' su Rai3 : un instant movie sul caso MORO con attori e politici : Michele Santoro, "mi candido al Cda della Rai": durante conferenza stampa presenta il suo programma elettorale. Pronto "M" su Rai 3, instant movie sul caso Moro con attori e politici

I nuovi elementi sul caso MORO dai quali potrebbero ripartire le indagini : La ricostruzione "lacunosa" della dinamica della strage di via Fani di 40 anni fa e il mistero dei covi in cui è stato segregato Aldo Moro durante i 55 giorni di prigionia, dal 16 marzo al 9 maggio 1978, quando fu trovato nel bagagliaio della R4 il cadavere dello statista della Democrazia Cristiana. Sono alcuni tra i capitoli d'inchiesta che la Procura di Roma potrebbe tornare ad approfondire dopo aver ricevuto nelle ...

Che tempo che fa / Ospiti e diretta : Luca Zingaretti racconta il caso MORO (6 Maggio 2018) : Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 6 Maggio: Paolo Gentiloni, Giovanni Moro, Luca Zingaretti, Andrea Bocelli, Loredana Bertè Ospiti di Fabio Fazio.

Caso MORO - il 9 maggio al Teatro Argentina di Roma 'Un atomo di verità' : Ad Aldo Moro, rapito dalle Brigate Rosse il 16 marzo del 1978, il cui corpo fu ritrovato il 9 maggio dello stesso anno, dopo 55 giorni di prigionia, in via Caetani, a pochi passi dal Teatro Argentina, ...

Franceschini - fondatore BR : «Sul caso MORO ci sono cose che non possono essere dette» : Alberto Franceschini, oggi 71 anni, ripercorre le tappe del sequestro Moro 40 anni dopo il rapimento e l’uccisione del leader democristiano. (Prima puntata di tre)

Caso MORO - la lettera del Papa alle Br e la correzione del 'don' : Il comunicato numero sei delle Brigate Rosse, datato 15 aprile 1978, aveva gelato le speranze: il "processo politico" all'on. Aldo Moro era concluso ed il prigioniero era condannato a morte. Mentre ...

LETTURE/ Ex Br - anni 70 e caso MORO - le cose che nessuno dice : Una recente dichiarazione di B. Balzerani (ex Br) ha suscitato accese proteste. Ma per una vera rielaborazione storica ci vuole assunzione di responsabilità; e viceversa. MAURICE BIGNAMI

Caso MORO - la procura apre un’inchiesta sulle parole di Barbara Balzerani. Scoppia il caso del Cpa di Firenze : Le frase «C’è una figura, la vittima, che è diventata un mestiere, questa figura stramba, per cui la vittima ha il monopolio della parola», che avrebbe pronunciato l’ex Br Barbara Balzerani, nel corso della presentazione del suo libro al Cpa-Firenze sud, il 16 marzo scorso, giorno dell’anniversario della strage di via Fani e del rapimento di Aldo M...

Caso MORO - la Procura indaga sulle parole della ex Br Balzerani : Aperto un fascicolo conoscitivo sulle parole di Barbara Balzerani. In concomitanza con l'anniversario del sequestro Moro, la ex Br aveva dichiarato che "fare la vittima è diventato un mestiere". La ...

Caso MORO - la procura di Firenze apre un’inchiesta sulle parole di Barbara Balzerani : La procura di Firenze, diretta dal procuratore capo Giuseppe Creazzo, ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati e senza ipotesi di reato, su alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex terrorista Barbara Balzerani, condannata a sei ergastoli, nel corso di un incontro al Centro popolare autogestito (Cpa) di via Villamagna, che ha sede in una st...