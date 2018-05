Moro | Gentiloni | sua uccisione pesa su coscienza Repubblica

Aldo Moro - 40 anni fa il ritrovamento del corpo. Gentiloni : "Uccisione pesa su coscienza Repubblica" : Il 9 maggio 1978 il presidente della Democrazia cristiana viene ritrovato, dopo 55 giorni nella cosiddetta 'prigione del popolo', nel bagagliaio di una Renault 4 rossa abbandonata in via Caetani. Un luogo simbolico, a metà strada tra piazza del Gesù, dove c'era la sede nazionale della Dc, e via delle Botteghe Oscure, quartier generale del Partito comunista

Moro : Gentiloni domani depone corona a via Caetani : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sarà domani, mercoledì 9 maggio, alle 9.30, alla cerimonia di deposizione di una corona di fiori in Via Caetani, in occasione del 40° anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro. Si legge in una nota di palazzo Chigi. L'articolo Moro: Gentiloni domani depone corona a via Caetani sembra essere il primo su Meteo Web.

CHE TEMPO CHE FA/ Il dem Paolo Gentiloni e il democristiano Aldo Moro (puntata 28) : Che TEMPO che fa: quella di domenica 6 è una puntata tra il dem e il democristiano. Soprattutto la seconda: dopo l'intervista a Gentiloni, il lungo ricordo di Aldo Moro.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 07:00:00 GMT)

«Che Tempo Che Fa» : ospiti Paolo Gentiloni - Giovanni Moro - Luca Zingaretti - Andrea Bocelli : ... Anna Tatangelo e Jocelyn , un'icona del piccolo schermo che in veste di presentatore, autore e regista ha intrattenuto per anni i telespettatori con i suoi spettacoli di varietà.

RAI 1 * CHE TEMPO CHE FA : domenica 6 maggio Ospiti Paolo Gentiloni - Giovanni Moro - Luca Zingaretti e Andrea Bocelli - : ... un'icona del piccolo schermo che in veste di presentatore, autore e regista ha intrattenuto per anni i telespettatori con i suoi spettacoli di varietà. Che TEMPO Che Fa è realizzato da Rai1 in ...

Roberto Maroni - claMoroso schiaffo a Salvini : 'Adesso avanti con Gentiloni' : 'La formula più semplice in questo momento sarebbe riaffidare un mandato di pochi mesi a Gentiloni '. Chi parla non è un piddino reduce dalla surreale direzione nazionale del partito, ma Roberto ...

Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti 6 maggio : Paolo Gentiloni - Giovanni Moro - Luca Zingaretti - Bocelli : Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 6 maggio: Paolo Gentiloni, Giovanni Moro, Luca Zingaretti, Andrea Bocelli, Loredana Bertè ospiti di Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 09:41:00 GMT)

Paolo Gentiloni - il sondaggio claMoroso : dalle elezioni a oggi ha guadagnato il 2% di gradimento personale : Gli altri si battono di qua e di là. Dentro e fuori dalle consultazioni, a torno nudo in spiaggia, a fare comizi in tv da Fazio. Lui fermo. O quasi. A seguire gli affari correnti: una composta ...

40 anni fa il sequestro Moro. Gentiloni : 'Il più grave attacco alla Repubblica' : L'omaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle altre cariche dello Stato. Il capo della polizia Gabrielli attacca: 'Un oltraggio riproporre oggi i terroristi in tv come se ...

Aldo Moro - Gentiloni : '40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica' : Il capo dello Stato Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Mario Fani dove le 'Brigate Rosse' il 16 marzo 1978 rapirono il presidente della Dc, uccidendo i 5 uomini della scorta - "Una ...

Moro - Gentiloni : 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. Mattarella in via Fani : 'Moro. Una mattina di 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. L'Italia rende omaggio a un grande leader politico, ai carabinieri Leonardi e Ricci e agli agenti di Polizia Iozzino Rivera e ...

Moro - Gentiloni : 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. Mattarella in via Fani : «Moro. Una mattina di 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. L'Italia rende omaggio a un grande leader politico, ai carabinieri Leonardi e Ricci e agli agenti di...

Moro - Gentiloni : 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. Mattarella in via Fani : 'Moro. Una mattina di 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. L'Italia rende omaggio a un grande leader politico, ai carabinieri Leonardi e Ricci e agli agenti di Polizia Iozzino Rivera e ...

Anniversario rapimento Aldo Moro - Gentiloni 'Fu il più grave attacco alla Repubblica' : ROMA - 'Una mattina di 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. L'Italia rende omaggio a un grande leader politico, ai carabinieri Leonardi e Ricci e agli agenti di Polizia Iozzino Rivera e ...