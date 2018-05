Moro | Ars | minuto di silenzio per leader Dc e Impastato

Cerimonia commemorativa 40° anniversario scomparsa Aldo Moro : Aldo Moro è stato ucciso per mano delle Brigate Rosse il 9 maggio 1978 dopo 55 giorni di prigionia in

Panchina Juventus - bomba claMorosa di Pistocchi : “ecco il prossimo allenatore - Allegri all’Arsenal” : Panchina Juventus – Momento delicato in casa Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla brutta sconfitta davanti al pubblico amico contro il Napoli, si complica la corsa scudetto del club bianconero. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed una situazione importante da chiarire è quella di Massimiliano Allegri, quasi certo l’addio al termine della stagione. Il giornalista Maurizio Pistocchi nel frattempo lancia la ...

Morosini - il ricordo del mondo del calcio a sei anni dalla scomparsa : ROMA - Sei anni senza Piermario Morosini . Il giovane calciatore del Livorno morto all'età di 24 anni allo Stadio Adriatico a causa di un arresto cardiaco non viene dimenticato. Dopo mezz'ora di gioco ...

Michelle e Aurora : “Questa sì che è una bomba”. Prima era solo una voce - ma adesso sembra tutto vero. Il sogno di tutti i fan della coppia Hunziker-Ramazzotti sta per realizzarsi. Mamma e figlia : i claMorosi dettagli : Qualche tempo fa il settimanale ‘Chi’ aveva lanciato la bomba, ma in quel momenti si trattava solo di un’indiscrezione. adesso, invece, molti dettagli iniziano ad emergere lasciando presagire che il progetto potrebbe realizzarsi davvero e anche a breve. Di cosa parliamo? della possibilità di vedere Aurora Ramazzotti a Mediaset insieme a Mamma Michelle. Secondo un ulteriore scoop pubblicato dal settimanale ...

“Che farsa - guardate questa foto” : Isola dei Famosi ‘demolita’. Ancora. Ma l’ultima bomba è claMorosa. “Occhio al dettaglio : non è come vogliono farci credere” : Isola dei Famosi, ancora un’accusa pesante. L’ennesimo da quando è iniziato il reality di Alessia Marcuzzi. E per l’ennesima volta è Striscia la Notizia a lanciare la ‘bomba’. Ve lo diciamo subito: non c’entra il canna-gate. Il sospetto riguarda presunte incoerenze nel meccanismo di gioco perché, e questo lo ipotizza anche parte del pubblico, non tutto sembra essere poi così trasparente. O, per ...

[Il retroscena] La scomparsa degli ultracattolici. Tra ritiri e claMorose bocciature : Deve la sua miracolosa rielezione proprio agli elettori romani e ad un cambio di collegio all'ultimo minuto la più famosa tra i volti dei cattolici scesi in politica, cioè Paola Binetti. Già ...

“Aldo Moro - i terroristi parte di un gioco più grande di loro”. Così le potenze Nato volevano sbarazzarsene. Prima delle Br : Non è questione di dietrologia e complotti. Sono i documenti a parlare. E i documenti mostrano che non erano solo le Brigate rosse a vedere in Aldo Moro un nemico. E’ il filo conduttore del libro di Giovanni Fasanella Il puzzle Moro (Chiarelettere, 368 pagine, 17,60 euro), basato su testimonianze e documenti inglesi e americani oggi desecretati. Negli anni Sessanta e Settanta Londra, Washington, Parigi e Berlino temono innanzitutto che in ...

Da Morosini a Jarque - quanti campioni scomparsi troppo presto : La morte improvvisa di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio e non solo. Ma il capitano della Fiorentina è...

Juventus - la vittoria della scudetto può claMorosamente allontanarsi : La Juventus è reduce dalla vittoria nella gara di Coppa Italia contro l’Atalanta, la squadra di Massimiliano Allegri ha staccato il pass per la finale, affronterà il Milan dopo che i rossoneri hanno avuto la meglio sulla Lazio al termine di una partita tiratissima ed ai calci di rigore. Adesso si avvicina il weekend di campionato, una giornata clamorosa e che può segnare il campionato. Big match da brividi già dal sabato, alle 18 ...