Morata-Juve | si può chiudere ancora con recompra

Juve - accordo trovato con gli agenti di Morata : La Juventus continua a lavorare per il ritorno di Alvaro Morata . Secondo Rai Sport , è stato trovato un primo accordo con l'entourage dell'attaccante, pronto a spalmare il suo stipendio su diversi anni pur di tornare al Torino e lasciare il Chelsea.

Juve - c'è un problema per il ritorno di Morata : La Juventus lavora al ritorno di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo farebbe carte false per tornare a Torino e stando a quanto riporta Sky Sport il calciatore ha già un accordo con il club bianconero. La Juve potrebbe far rientrare Morata con un’operazione totale da 60 milioni di euro che preveda prestito con obbligo/diritto di riscatto. Come riporta Tuttosport l’eventuale problema per i bianconeri potrebbe essere rappresentato dall’interesse ...

Calciomercato Juventus - Marotta allo scoperto sull’attaccante Morata : Calciomercato Juventus – La Juventus è in campo per la gara di campionato contro il Bologna, partita molto importante per lo scudetto. Prima del match indicazioni di Marotta a Premium Sport di Calciomercato: “Marchisio si gioca il futuro questa sera? No, non è sotto esame. Darà il suo contributo. Ha un contratto di due anni, il suo futuro penso dipenderà soprattutto da lui. Morata alla Juve? Se ci sono queste indiscrezioni significa ...

Real-Juve - la versione di Morata : 'Era rigore - mi fido di Lucas' : ROMA - 'Il contatto tra Benatia e Lucas Vazquez ? Ho giocato con entrambe le squadre, non saprei. Ci ho pensato a casa, non sapevo cosa dire per i sentimenti che mi legano a entrambe. Poi ho parlato ...

Juve - c'è Morata dietro Mandzukic al Milan : Secondo il Corriere dello Sport , Alvaro Morata è il motivo per cui la Juventus sta valutando la cessione di Mario Mandzukic . L'obiettivo di Marotta e Paratici è provare a riprendere Morata visto che il Chelsea potrebbe ...

Juventus - i bomber del mercato : Martial-Morata - i pro e i contro : TORINO - Meglio il francese in rampa di lancio o lo spagnolo più 'stagionato' , è un duello tra un classe '95 e un '92, ? Il meno caro ma da adattare al nostro calcio, oppure il più costoso nonché già ...

Calciomercato Juventus : Alvaro Morata potrebbe tornare a Torino : Dopo la bruciante sconfitta interna della Juventus per mano del Napoli, il giornalista sportivo Filippo Grassia ha innanzitutto espresso il suo pensiero sull’operato del tecnico bianconero Massimiliano Allegri (nel mirino della critica dei tifosi della Vecchia Signora). Ha inoltre speso qualche parola sul Calciomercato della Juventus dalle frequenze di “Radio Sportiva”, auspicando un gradito ritorno nelle file dei campioni d'Italia. Allegri ...

La Juventus sogna i grandi ritorni : Pogba e Morata nel mirino dei bianconeri : Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, però, entrambi i giocatori potrebbero far ritorno a Torino ma solo in prestito visto che sia United che Chelsea non vogliono mettere a bilancio una ...

Juventus - addio a Dybala in estate : tornano Morata e Pogba? : Juventus, addio A Dybala- Dov’è finito Paulo Dybala? Se lo chiede Massimiliano Allegri, se lo chiedono tutti i tifosi della Juventus. Dopo il grande match contro il Benevento, l’attaccante argentino sembrerebbe essersi smarrito. Abulico contro il Real Madrid, assente ingiustificato nei match contro Sampdoria e Crotone. Dybala sembrerebbe aver smarrito la giusta tranquillità. QUALE FUTURO? […] L'articolo Juventus, addio a Dybala ...

Juve - Marotta : "Pogba e Morata? No ai cavalli di ritorno - ma esistono eccezioni" : L'ad bianconero però aggiunge: "La valutazioni di mercato che hanno raggiunto rappresentano un miraggio per noi"

Calciomercato Juventus - Marotta apre al ritorno di Morata e Pogba! : Calciomercato Juventus – La Juventus è concentrata sul campionato di Serie A, si avvicina infatti lo scontro diretto decisivo per lo scudetto contro il Napoli, nel frattempo si pensa anche al mercato, in particolar modo importanti indicazioni di Marotta di Calciomercato, il dirigente apre ai ritorni di Morata e Pogba ai microfoni di Premium Sport: “Io personalmente non credo ai cavalli di ritorno, ma ci sono delle eccezioni. Pogba e ...

Juventus tra Martial e Morata per rinforzare l'attacco : TORINO - Martial e Morata : sono loro i nomi caldi del mercato bianconero in attacco. Giovani, 22 anni il francese e 25 lo spagnolo, capaci di giocare da punta esterna e centravanti e reduci da una ...

Juve - lavori in corso per Morata : le cifre : Secondo Rai Sport , la Juventus sta lavorando per Alvaro Morata . Ma il problema sono i costi: è costato 80 milioni al Chelsea, guadagna quasi 9 milioni netti per i prossimi 4 anni, 160mila sterline a settimana, ...