Monfalcone | operaio 19enne muore schiacciato da carico di cemento di 700 chili in

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Stava lavorando in un cantiere navale di Fincantieri, a(Gorizia), quando è statoda undioltre 700. L’, un giovane di 19 anni, è morto poche ore dopo il ricovero in gravissime condizioni all’ospedale Cattinara di Trieste. Secondo le prime informazioni, era impiegato in una ditta che lavora in appalto nei cantieri del gruppo pubblico. Il ragazzo, di nazionalità italiana, è stato sottoposto a lunghe manovre di rianimazione da parte dei medici. Le sue condizioni, apparse immediatamente gravi, hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Ma dopo il trasporto all’ospedale è deceduto per le gravi ferite riportate. “Le rappresentanze aziendali dei sindacati metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil e le segreterie territoriali hanno proclamato uno sciopero immediato all’interno del cantiere di...