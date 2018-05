Due nuovi accordi di licenza per Mondo TV Iberoamerica : Il secondo contratto riguarda la trasmissione in Spagna *sul canale per ragazzi *Clan TVE *della serie *Robot Trains , distribuita dal Gruppo Mondo TV e la cui seconda stagione è coprodotta da Mondo ...

Mondo TV - due nuovi accordi di licenza per Sissi e Robot Trains : Il Gruppo Mondo TV sottoscrive due accordi di licenza, per la trasmissione a pagamento di Sissi negli Stati Uniti su Starz TV in lingua spagnola e per la trasmissione di Robot Trains in Spagna sul ...

'Mietitrebbie dal Mondo' Due secoli di agricoltura : Si intitola "Mietitrebbie del mondo" e racconta in 360 pagine la storia della meccanizzazione agricola il libro che sarà presentato questa sera, alle 20.45, nella biblioteca civica di via Castelletto, a Breganze. L'opera, edita ...

Dialogo sopra i due minimi sistemi del Mondo : Il giovane Maurizio nutriva il desiderio di salire sul gradino più alto della scienza astronomica, cioè di prendere il posto che spetta a me in natura. Perciò ho voluto che si mettesse alla prova. ...

"Il dialogo fra le due Coree ha acceso un segnale di speranza per il Mondo" : Il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin: disinnescare i pericoli. E sulla Cina: 'Serve pazienza ma il dialogo va avanti' Grande speranza per la Corea, preoccupazione per la Siria. Le trattative ...

“Il dialogo fra le due Coree ha acceso un segnale di speranza per il Mondo” : Grande speranza per la Corea, preoccupazione per la Siria. Le trattative con la Cina e il caso del piccolo Alfie Evans. Dopo una conferenza per il Fondaco, nella cattedrale di Chioggia, il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, ha risposto alle domande sui temi più attuali....

Circo e solidarietà : duecento sorrisi accolgono lo spettacolo più bello del Mondo : "La scelta di aver voluto installare la struttura del Circo nel centro della città è stata salutata positivamente dalla popolazione che ha avuto e sta avendo modo di apprezzare gli spettacoli che si ...

Abba - due canzoni dopo 35 anni per il marchio più amato al Mondo : Non cantano insieme da dicembre '82, ma la fine del gruppo non è mai stata ufficializzata Non ci sarà tour, si esibiranno degli avatar: 'In studio è come se il tempo si fosse fermato' Non più di un ...

Coree - storica stretta di mano tra i due leader. Kim : 'comincia una nuova era'. Moon : 'il Mondo ci sta guardando' : Il vertice nella parte sudocoreana, nel villaggio di confine di Panmunjom dove è iniziato il summit per il disarmo nucleare, la pace e il miglioramento dei rapporti bilaterali. Il primo incontro ...

Coree - stretta di mano tra i due leader. Kim : 'comincia una nuova era'. Moon : 'il Mondo ci sta guardando' : Il vertice nella parte sudocoreana, nel villaggio di confine di Panmunjom dove è iniziato il summit per il disarmo nucleare, la pace e il miglioramento dei rapporti bilaterali. Il primo incontro ...

Unicef : nel Mondo un bambino ogni due minuti muore per malaria : A livello globale, ogni due minuti un bambino muore a causa della malaria, una malattia prevenibile e curabile che mette a rischio metà della popolazione mondiale: lo rende noto l’Unicef in occasione della Giornata mondiale contro la malaria, insieme alla “Roll Back malaria Partnership”. Tra tutte le malattie trasmissibili, la malaria è terza, dopo polmonite e diarrea, per numero di bambini morti di età fra un anno e cinque ...

“È tornata con lui! Macché single…”. Gossip bomba nel Mondo dello spettacolo. Nessuno aveva scommesso su un ritorno di fiamma tra i due - eppure qualcosa di speciale è accaduto. “Lei è felicissima” : “Non è più single”. Per la showgirl si è schiuso un nuovo capitolo sentimentale che, stando all’identità del fortunato, corrisponde al prosieguo di una storia d’amore interrotta temporaneamente e ora pronta ad essere vissuta con una nuova energia. Ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, lei stessa ha confermato le voci che la volevano di nuovo tra le braccia di Patrick Baldassarri, l’imprenditore romagnolo a cui era stata ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Changwon 2018 : disputate le prime due finali. Indietro gli italiani - solo Lorenzo Bacci sfiora la finale : Scattata a Changwon, in Corea del Sud, la seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno: si sono disputate qualificazioni e finali della carabina 10 metri maschile e femminile, nonché la prima fase eliminatoria della pistola 25 metri femminile, nella quale però non erano presenti italiane. Nella carabina nessun azzurro ha centrato la finale. Nella carabina maschile 10 metri ha vinto il russo Alexander Dryagin con 251.2, sottraendo il record ...

Time - tra i 100 più influenti del Mondo ci sono anche due italiani : Nell’annuale classifica stilata dal Time delle 100 persone più influenti del mondo c’è anche un pizzico d’Italia. Anzi, due pizzichi, per la precisione. Il magazine statunitense ha infatti svelato quali sono i professionisti che negli scorsi mesi hanno saputo guidare il proprio settore verso nuovi orizzonti, suddividendoli in 5 categorie: pionieri, icone, artisti, leader e titani. E le scelte, in questo 2018, si sono rivelate ...