Molestie | Polanski attacca il #MeToo | «È un' isteria collettiva»

Molestie sessuali - fuori anche Bill Cosby e Roman Polanski dall’Academy : Bill Cosby e Roman Polanski hanno condiviso, ieri, la sorte di Harvey Weinstein. L’Academy of Motion Picture of Arts and Sciences, vale a dire la congrega cui, ogni anno, si devono gli Oscar, ha deciso di espellere i due. Cosby, sulla cui testa pende una condanna per aggressione sessuale, e Polanski, chiamato a rispondere di una nuova accusa di stupro ai danni di una quindicenne, non sono compatibili con gli standard etici promossi dall’Academy. ...