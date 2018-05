leggioggi

: Modulo TFR 2: come cambiano le modalità di scelta? - - LeggiOggi_it : Modulo TFR 2: come cambiano le modalità di scelta? - - studio_padoan : Quali novità nel modulo TFR2 per la destinazione del TFR? ????????? #TFR #modulistica #nonsolofisco - studio_padoan : Quali novità nel modulo TFR2 per la destinazione del TFR? ????????? #TFR #modulistica #nonsolofisco -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Grazie al Decreto 22 marzo 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018, è ora possibile per i dipendenti di poter scegliere di destinare al fondo pensione una percentuale minima di TFR maturato, esprimendone la volontà all’interno del nuovo “TFR 2”. L’aggiornamento si è reso necessario per allineare i contenuti del predettoalle nuove norme introdotte dalla “Legge sulla concorrenza”, di cui all’art. 8, co. 2, del D.Lgs. n. 252/2005. Maledi? L’obbligo di compilare ilTFR 2 vale per tutti i lavoratori? E se il lavoratore decide di non compilare talecosa succede? Andiamo quindi in ordine e osserviamo più da vicino tutte le novità introdotte dal Decreto 22 marzo 2018.TFR 2: che cos’è? Innanzitutto, appare doveroso spiegare brevemente che cos’è ilTFR 2. In poche parole, si tratta di unche ...