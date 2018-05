Moda L' Italia fa scuola

La Moda italiana sta per perdere i suoi colori. Salviamoli : La moda italiana sta per perdere i suoi colori perché le piccole e medie imprese italiane che li forniscono rischiano di chiudere per sempre. La causa di tutto questo sono i costi di registrazione dei coloranti secondo quanto stabilito dal regolamento europeo Reach. Il 31 maggio 2018 è la scadenza per la registrazione presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) di tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nell’Unione ...

Adriano Dagnello - Noi con L'Italia - : "Locali Commerciali In CoModato d'uso gratuito ai giovani imprenditori per Incoraggiare l'avviamento ... : ... lo stesso di suo zio, Pasquale Dagnello, già consigliere comunale ed assessore provinciale, Adriano risponde così: 'Se ho cominciato ad avvicinarmi alla politica, lo devo a lui. Mio zio ha fatto ...

“È morta”. La Moda piange ‘la signora’. Con le sue creazioni e il suo gusto ha portato il nome dell’Italia in alto : un male incurabile se l’è portata via in soli due mesi : Si è spenta mercoledì 25 aprile del 2018 a causa di una malattia che le era stata diagnosticata solo due mesi fa. Sono rimasti a piangere per lei i suoi quattro figli: Ginevra, Emanuele, Angelica e Consolata, i ragazzi nati dalla relazione avuta con il marito, l’avvocato Giuseppe Visconti. Nel mondo della moda era conosciuta come ”La signora della seta”, Fulvia Visconti Ferragamo era la quarta dei sei figli di Salvatore ...

Viaggiare in low-cost come in sella a un cavallo. La scoModa sfida di un'azienda italiana : Il loro debutto, ancora in fase progettuale, era stato un disastro. Questi sedili da 'low-cost delle low-cost' facevano venire il mal di schiena e stancavano le gambe anche solo a guardarli e così la ...

Viaggiare in low-cost come in sella a un cavallo. La scoModa sfida di un'azienda italiana : Il loro debutto, ancora in fase progettuale, era stato un disastro. Questi sedili da 'low-cost delle low-cost' facevano venire il mal di schiena e stancavano le gambe anche solo a guardarli e così la società che li aveva disegnati si era affrettata a farli sparire proprio mentre la battuta di Richard O'Leary slkla prospettiva di far Viaggiare i passeggeri di Ryanair in piedi sollevava un'ondata di ...

Italian karma : quando i salotti di Moda in città sono Buddisti (non più letterari) : Da tempo immemore, ci insegna la storia, le mode e le tendenze più esclusive partono dagli elitari salotti cittadini per poi espandersi, eventualmente nel resto della città e del paese. È stato così per la letteratura dai tempi degli antichi Greci, per i salotti delle ricche signore raccontate da Proust e per quelli in cui si sono decise le sorti politiche di intere nazioni; non so per voi, ma per me che amo scrivere, ...

'Italian Fashion Talent Awards' - online il bando per i giovani talenti della Moda : ... ovvero 'Anima', e concorrere per poter sfilare nella serata conclusiva del contest su una passerella che è trampolino di lancio nel mondo della moda,. Gli 'Italian Fashion Talent Awards' sono ideati ...

Sempre più imprese italiane all'estero. Boom di cibo e Moda : Teleborsa, - Crescono i negozi Made in Italy al di fuori dei confini nazionali. Secondo l'annuale Osservatorio Confimprese il retail italiano all'estero registra un aumento del 20% rispetto al 2017 ...

Sempre più imprese italiane all'estero. Boom di cibo e Moda : Crescono i negozi Made in Italy al di fuori dei confini nazionali. Secondo l'annuale Osservatorio Confimprese il retail italiano all'estero registra un aumento del 20% rispetto al 2017 con 230 ...

CAMERUN - LIBERATI 5 TURISTI ITALIANI/ Sequestro lampo : coinvolti anche 7 svizzeri - giallo sulle Modalità : CAMERUN, LIBERATI 5 ostaggi ITALIANI sequestrati: necessario l'intervento dell'esercito per liberare il gruppo di 12 TURISTI, lo annuncia il ministro Issa Tchiroma Bakary(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:02:00 GMT)

ApritiModa a Firenze - porte aperte per gli atelier delle grandi maison italiane : A ideare il progetto, un anno fa quasi per gioco, è stata Cinzia Sasso, che ricorda come la moda sia uno degli assi portanti della nostra economia con un fatturato di 87 miliardi di euro, una ...

Brand Finance : nella top 50 italiana Gucci vince per la Moda : Quinto Ferrari, non una realtà del settore nel senso stretto del termine, ma in ogni caso emblema del made in Italy nel mondo. In sesta, settima e ottava posizione troviamo Generali , Intesa Sanpaolo ...

Italia-Russia - Del Sorbo : Moda settore chiave per Pmi : Napoli, 23 mar. , askanews, La moda può essere il settore chiave dove le sinergie con la Russia delle Pmi d'Italia, e in particolare della Campania, possono dare i migliori risultati, ma le politiche ...

Aeroporto Malpensa - accordo SEA-Busitalia Simet per interModalità su gomma : L'Aeroporto di Milano Malpensa diventa hub per il nord-ovest per la intermodalità su gomma, Grazie all'accordo tra SEA, società di gestione dei due scali di Malpensa e Linate, e Busitalia Simet, ...