Milly Carlucci Vs Maria De Filippi | “un punto in più o meno di share non fa la differenza”

Milly Carlucci - lo schiaffo che massacra Maria De Filippi : cosa non farà mai con lei - ma con la D'Urso... : Quando a Milly Carlucci chiedono se sente la concorrenza di Maria De Filippi , la conduttrice di Ballando con le stelle si fa una grassa risata e tira dritto. E però, come le hanno fatto notare in un'...

Ballando con le stelle : Milly Carlucci non va in onda il 12 maggio : Milly Carlucci salta: ecco quando va in onda la finale di Ballando 13 La finale di Ballando con le stelle 13 non andrà in onda il 12 maggio, come inizialmente previsto, ma sarà trasmessa il sabato successivo, 19 maggio. A dichiararlo è stata la stessa padrona di casa, la conduttrice Milly Carlucci, durante la semifinale in onda in questo momento sulla prima rete. Questa sera si è disputata la finale del “talent nel talent” Ballando ...