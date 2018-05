Milano | flessibilità | yoga e manicure | l' azienda in rosa diventa modello

milano.corriere

: Flessibilità, yoga, manicure: l’azienda dove l’80% dei dipendenti sono donne - Corriere : Flessibilità, yoga, manicure: l’azienda dove l’80% dei dipendenti sono donne -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) La sua nuova vita da imprenditrice è cominciata quindici anni fa, in un piccolo ufficio in centro a Lodi. «Andavo in giro a cercare i clienti e facevo le prime fatture con Excel. Poi mi recavo in ...