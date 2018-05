Milano | due giorni di eventi e incontri con Graphic Art

Eurocity fermo due ore in galleria - odissea per 240 passeggeri sulla Ventimiglia-Milano : Una vera e propria odissea vissuta a mezzogiorno da 240 persone che erano a bordo dell'Eurocity 'Thello' Ventimiglia-Milano fermo per un guasto al locomotore nella galleria Ronco, uno dei tunnel più ...

Milano : accoltellarono 37enne - due arresti : Milano, 9 mag. (AdnKronos) - Due uomini sono stati arrestati dalla polizia per un tentato omicidio avvenuto il 19 febbraio scorso in piazza Napoli a Milano, quando un 37enne venne accoltellato e ferito gravemente per motivi di gelosia. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Porta G

Seguì e violentò due bambine a Milano - condannato a nove anni : Seguì e violentò due bambine a Milano, condannato a nove anni L’uomo era stato fermato lo scorso 4 ottobre per un'aggressione a Chinatown. Era già stato condannato nel 2013 ma, una volta uscito dal carcere, era stato autore di un abuso su una bimba disabile. Parole chiave: ...

Seguì e violentò due bambine a Milano - condannato a nove anni - : L'uomo era stato fermato lo scorso 4 ottobre per un'aggressione a Chinatown. Era già stato condannato nel 2013 ma, una volta uscito dal carcere, era stato autore di un abuso su una bimba disabile.

Violentò due bambine a Milano : condannato a nove anni : È stato condannato a 9 anni di carcere in abbreviato Sergio Marziano, l'uomo che venne fermato il 4 ottobre dalla Squadra Mobile con l'accusa di violenza sessuale per un'aggressione, avvenuta qualche ...

Milano - il sequestro di due quintali di marijuana. Arrestati un italiano e un albanese con 62mila euro in contanti : Sacconi con dentro 206 chili di marijuana e 62.880 euro in contanti sono stati sequestrati ieri sera dai carabinieri di Settimo Milanese dopo aver sorpreso due uomini, attorno alle 21, nella zona industriale del paese alle porte del capoluogo, scaricare la ‘merce’ da un tir su un furgone. I due, un 50enne italiano di Bovisio Masciago, in Brianza, e un 52enne albanese residente a Milano, sono stati Arrestati con l’accusa di ...

Milano : rubano borsa ad anziana e fanno spese con bancomat - due arresti : Milano, 5 mag. (AdnKronos) – Hanno rubato la borsa ad una anziana signora e hanno fatto spese con il bancomat della vittima. Nei guai due cittadini peruviani, arrestati dagli uomini della Squadra Mobile di Milano. Si tratta di J.C.S., 45 anni, e P.J.G., 29 anni, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio. L’episodio è avvenuto in via Marghera: qui alcuni uomini in servizio hanno notato i due in atteggiamento sospetto e ...

Milano : polizia arresta due persone per spaccio di droga : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano due uomini per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri notte, poco prima delle 2, l'equipaggio di una volante ha notato due persone nascondersi dietro un cassonetto in via Ripamonti. Gli agenti si sono fermati per un c

Milano : accoltellano e rapinano due persone - cinque giovani arrestati (2) : (AdnKronos) - Dopo averli malmenati e colpiti ripetutamente, hanno accoltellato uno dei due con un fendente al fianco; l'altro invece è stato aggredito con un grosso coltello dalla lama di circa 50 centimetri diretto verso il capo, ma nel tentativo di difendersi ha riportato una ferita gravissima a

Milano : accoltellano e rapinano due persone - cinque giovani arrestati : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - Avevano aggredito a coltellate due connazionali per rapinarli lo scorso dicembre a Milano. La polizia, nei giorni scorsi, li ha individuati e arrestati. Si tratta di cinque giovani tra i 19 e i 22 anni, di origine egiziana, ritenuti responsabili di rapina e lesioni in co

Milano : accoltellano e rapinano due persone - cinque giovani arrestati : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – Avevano aggredito a coltellate due connazionali per rapinarli lo scorso dicembre a Milano. La polizia, nei giorni scorsi, li ha individuati e arrestati. Si tratta di cinque giovani tra i 19 e i 22 anni, di origine egiziana, ritenuti responsabili di rapina e lesioni in concorso. Per uno l’accusa è anche di tentato omicidio. Tranne uno, sono tutti senza fissa dimora e con precedenti, alcuni anche specifici ...

Milano : accoltellano e rapinano due persone - cinque giovani arrestati (2) : (AdnKronos) – Dopo averli malmenati e colpiti ripetutamente, hanno accoltellato uno dei due con un fendente al fianco; l’altro invece è stato aggredito con un grosso coltello dalla lama di circa 50 centimetri diretto verso il capo, ma nel tentativo di difendersi ha riportato una ferita gravissima a un braccio. Gli agenti del commissariato Bonola, acquisite ed esaminate attentamente le immagini delle telecamere di videosorveglianza ...

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez / Stanno insieme? I due ex gieffini paparazzati ancora a Milano : Aida Yespica e Jeremias Rodriguez sono stati sorpresi dal settimanale Chi mentre passeggiavano per le vie di Milano tra abbracci e baci sulla guancia: cosa c'è davvero tra loro?(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 11:38:00 GMT)

Milano choc - aggredita e spogliata in strada : 'Caccia a due magrebini'. Salvata da un eroe per caso : Lei ha poco più di vent'anni: è una studentessa, britannica. Non era molto lucida, spiegherà poi agli agenti, ma il suo incubo lo ricorda benissimo : è successo tra sabato e domenica, a Milano, in via ...