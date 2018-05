Milano | accoltellarono 37enne | due arresti

liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 maggio 2018), 9 mag. (AdnKronos) - Due uomini sono stati arrestati dalla polizia per un tentato omicidio avvenuto il 19 febbraio scorso in piazza Napoli a, quando unvenne accoltellato e ferito gravemente per motivi di gelosia. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Porta G