Milan | incontro con gli agenti di Politano

Mattarella : «Io arbitro - serve correttezza dei giocatori» L’incontro con Juve e Milan : Il presidente della Repubblica riceve al Quirinale le squadre finaliste della Coppa Italia e si paragona a un direttore di gara, che ha bisogno della correttezza dei calciatori in campo per svolgere al meglio il suo ruolo

Women Value Company - a Milano primo incontro con imprese finaliste : Milano, 7 mag. (AdnKronos) – Si svolge oggi a Milano, nella filiale new concept Intesa Sanpaolo di Via Verdi 8, il primo dei tre incontri con le 110 imprese finaliste del premio ‘Women Value Company Intesa Sanpaolo’. Fortemente voluto e realizzato dal gruppo bancario insieme alla Fondazione Marisa Bellisario, il premio, per il secondo anno consecutivo, è riservato alle piccole e medie imprese che si distinguono nella ...

Milan - incontro per il futuro di André Silva : ipotesi Keita e Mandzukic : Milan, incontro per il futuro di André Silva: ipotesi Keita e Mandzukic Il Milan è alla ricerca di una soluzione per André Silva. Pagato 38 milioni di euro al Porto, l’attacante ha reso al di sotto delle aspettative, realizzando soltanto due gol in campionato. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, martedì sera ci sarebbe […]

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez di nuovo insieme : l'incontro "casuale" a Milano : Milano ? Durante l?ultima edizione del Grande Fratello Vip c?è stata un?innegabile simpatia fra Jeremais Rodriguez, fratello di Belen e recluso assieme alla sorella...

Milan - Mirabelli sempre più a rischio : incontro con Sabatini - ipotesi Giuntoli : Milan, Mirabelli sempre più a rischio: incontro con Sabatini, ipotesi Giuntoli Milan, Mirabelli sempre più a rischio: incontro con Sabatini, ipotesi Giuntoli Continua a leggere

Milan - a Londra incontro con Sabatini : Proseguono le voci su un possibile addio di Massimiliano Mirabelli dal ruolo di direttore sportivo del Milan . Secondo la Gazzetta dello Sport a Londra la proprietà rossonera ha incontrato Walter Sabatini per proporgli l'incarico in vista della prossima stagione.

Milan - incredibile incontro segreto per il dopo-Mirabelli : Il Milan non sta attraversando un buon momento di forma, dopo il brutto ko casalingo tutto è tornato in discussione, soprattutto la posizione del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, nel mirino è finito il mercato portato avanti e per questo motivo prende sempre più piede un ribaltone e nelle ultime ore contatto clamoroso per il sostituto. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ incontro in scena a Londra tra ...

Milan - incontro UEFA : sanzioni a giugno. Fassone : 'Dipeso delle precedenti gestioni' : Al termine della mattinata a Nyon, l'ed rossonero Marco Fassone ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 . "Era un incontro, il terzo con questa commissione, per un aggiornamento economico sulla ...

Milan - incontro con l'UEFA per il settlement agreement : c'è un patto di riservatezza : Il 20 aprile sarà il giorno di una nuova e fondamentale tappa delle vicende societarie del Milan . I rappresentanti del club rossonero, infatti, incontreranno quelli della UEFA a Nyon , Svizzera, . ...