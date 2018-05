Milan | Gattuso deluso | ' Gli errori? Forse per troppa pressione'

Juventus-Milan 4-0 LIVE : crolla la squadra di Gattuso : Juventus-Milan LIVE – Attesa finita per la finale di Coppa Italia, in campo Juventus e Milan che si affrontano in una partita che preannuncia grande spettacolo e la possibilità per le due squadre di alzare il trofeo. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal successo in campionato contro il Bologna che ha consegnato virtualmente lo scudetto alla squadra bianconera dopo il contemporaneo pareggio del Napoli contro il Torino, bene il ...

Juventus-Milan 0-0 La Diretta Allegri esclude Higuain - Gattuso conferma Cutrone : All'Olimpico di Roma va in scena la finalissima di Coppa Italia tra Juventus e Milan. I bianconeri cercano il quarto titolo consecutivo, mentre i rossoneri vuole vendicare la sconfitta nella finale di ...

Milan - Ambrosini : 'La Coppa Italia può aprire un nuovo ciclo con Gattuso' : L'ex centrocampista del Milan , Massimo Ambrosini , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport : ' Può essere il trofeo della nuova era rossonera , del nuovo ciclo . Ho sentito le parole di Rino e quando parla della miccia che potrebbe infiammare il tifo tutto calza perfettamente. Una ...

Juventus-Milan - Finale Coppa Italia 2018 : le probabili formazioni. Allegri ritrova Mandzukic. Gattuso convoca Biglia e sceglie Cutrone in attacco : Tutto pronto allo Stadio Olimpico: Juventus e Milan questa sera si giocheranno la Finale della Coppa Italia. I bianconeri, dopo aver praticamente ipotecato lo Scudetto, vanno a caccia del quarto trionfo consecutivo, che significherebbe il quarto double di fila. Ambizioni importanti anche per i rossoneri. La stagione era cominciata male, poi dall’arrivo di Gennaro Gattuso qualcosa è cambiato: vincere vorrebbe dire dare un senso alla ...

JUVENTUS-Milan - GATTUSO / Il precedente di Brocchi in finale di Coppa Italia : JUVENTUS-MILAN, GATTUSO: il tecnico rossonero parla della finale di Coppa Italia di domani e sottolinea come per la sua squadra valga come una finale dei Mondiali.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 23:51:00 GMT)

Juventus-Milan - Gattuso / "La finale di Coppa Italia per noi vale come la quella del Mondiale" : Juventus-Milan, Gattuso: il tecnico rossonero parla della finale di Coppa Italia di domani e sottolinea come per la sua squadra valga come una finale dei Mondiali.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 22:03:00 GMT)

Juventus-Milan - Gattuso : “è come una finale Mondiale” - novità su Suso e Biglia : Il Milan si prepara per la finale di Coppa Italia contro la Juventus, ecco le dichiarazioni di Gattuso in conferenza stampa: “come una finale di Coppa del Mondo, vogliamo alzarla al cielo. Sento una pressione pazzesca. Manca la scintilla per vedere dei buoni fuochi d’artificio. Per noi è molto importante, non c’è stato bisogno di caricare i ragazzi, sanno bene cosa si giocano contro una squadra dalla grande mentalità che viene ...

Milan - Gattuso : 'La Coppa Italia vale quanto il Mondiale'. Bonucci : 'Venderemo cara la pelle' : Per noi la Coppa Italia vale come la Coppa del mondo'. Ecco Bonucci, a seguire: 'Vorrei giocare una grande partita e portare la Coppa a casa, abbraccerò Gigi ma anche tutti gli altri compagni. Sono ...

Milan - Gattuso : "Finale Mondiale". Bonucci : "Voglio la svolta" : Alla Juve ho imparato la mentalità del non mollare mai, da un anno però sto scoprendo il mondo rossonero e ho avuto la fortuna di essere allenato da Gattuso che col Milan ha vinto tutto". a breve il ...

Milan - Gattuso : 'Domani per noi è una finale di coppa del Mondo. Biglia ha fatto qualcosa di straordinario'LIVE : SULLE VITTORIE DA GIOCATORE - 'Ma è un mondo totalmente diverso, da giocatore ero un pazzo scatenato. Facevo cose strane, ero molto scaramantico. Oggi è un qualcosa di diverso, sento una pressione ...