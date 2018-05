Milan | Donnarumma | la notte da incubo | due prodezze | poi si spegne la luce

Juventus-Milan 4-0 : doppietta Benatia - incubo Donnarumma. 13^ Coppa Italia per i bianconeri : Juventus-Milan 4-0- Finisce 4-0 in favore dei bianconeri la finale di Coppa Italia. Un successo maturato solamente nella ripresa. Primo tempo equilibrato, poi crollo rossonero nella ripresa. doppietta Benatia, poi gol Douglas Costa e autogol Kalinic. Disastroso Donnarumma sul gol di Douglas Costa e sul secondo gol di Benatia. 3 gol in 8 minuti per […] L'articolo Juventus-Milan 4-0: doppietta Benatia, incubo Donnarumma. 13^ Coppa Italia ...

Juventus-Milan - la differenza è in… porta : le ‘papere’ di Donnarumma ed i miracoli di Buffon [VIDEO] : Si è conclusa la finale di Coppa Italia, si sono affrontate Juventus e Milan, successo della squadra di Massimiliano Allegri con un netto 4-0 ma partita nettamente condizionata dagli errori dei singoli. Partita da dimenticare per il portiere Donnarumma che prima salva il risultato ma dopo commette due errori incredibili, il primo su tiro da lontano di Douglas Costa, il secondo su gol di Benatia. Partita invece da incorniciare per Buffon che ...

Papera di Donnarumma/ Video Finale Coppa Italia - grave doppio errore di Gigio (Juventus-Milan) : Juventus Milan, il Video con gli errori di Donnarumma: due pessimi sbagli del portiere rossonero regalano a Douglas Costa e Benatia le reti che lanciano i bianconeri verso la Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 23:10:00 GMT)

Pagelle Juventus-Milan 4-0 - Finale Coppa Italia : serata perfetta per Benatia - Dybala si esalta. Donnarumma disastroso : La Juventus si è aggiudicata la sua quarta Coppa Italia consecutiva, battendo in Finale il Milan per 4-0. Le reti sono state di Benatia, autore di una doppietta, Douglas Costa e un autogol di Kalinic. Passivo pesante per i rossoneri, ma sul risultato hanno inciso due brutti interventi di Donnarumma. Diamo i voti ai protagonisti in campo. JUVENTUS (4-3-3) Buffon 7 – È l’ultima Finale della sua carriera e la gioca alla sua maniera. ...

Buffon abbassa la saracinesca - Donnarumma invece la alza : così il Milan regala alla Juve il 4° double consecutivo : 1/13 Spada/LaPresse ...

Juventus-Milan 2-0 LIVE : la sblocca Benatia - poi Douglas Costa su errore di Donnarumma : Juventus-Milan LIVE – Attesa finita per la finale di Coppa Italia, in campo Juventus e Milan che si affrontano in una partita che preannuncia grande spettacolo e la possibilità per le due squadre di alzare il trofeo. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal successo in campionato contro il Bologna che ha consegnato virtualmente lo scudetto alla squadra bianconera dopo il contemporaneo pareggio del Napoli contro il Torino, bene il ...

Calciomercato Milan - Donnarumma al Psg : ecco la cifra nelle casse dei rossoneri : Calciomercato Milan – Il Milan è al lavoro per preparare la finale di Coppa Italia contro la Juventus, l’obiettivo è conquistare un trofeo dopo una stagione non entusiasmante. Ma si pensa anche al futuro, in particolar modo da definire il futuro del portiere Donnarumma, nelle ultime ore importanti novità. L’Equipe in queste ore ha parlato di un incontro galeotto con i vertici del Psg, nello specifico, il d.s. parigino Antero avrebbe ...

Milan - c è anche Biglia per la sfida alla Juve. Psg vuole Donnarumma : MilanO - Il Milan è partito per l'impresa più importante della stagione: la finale di Coppa Italia domani sera all'Olimpico con la Juventus. Gattuso ha convocato il suo talismano caratteriale per la ...

Milan - l'ex Galli : 'Donnarumma? 7 Champions sono arrivate senza di lui' : Giovanni Galli , ex portiere del Milan , parla della società rossonera a la Gazzetta dello Sport : 'Perché lasciai il Milan? Quando tornammo da Tokyo, dove avevamo vinto l'Intercontinentale, Sacchi mi disse che avrebbe avuto bisogno di me nella partita successiva e invece a Bari non giocai. ...

Milan-Donnarumma - la versione del club sul rapporto con Raiola : Come racconta La Gazzetta dello Sport , dal Milan filtra una versione chiara sul fronte Donnarumma . C'è soddisfazione per averlo trattenuto un anno fa e si punta ancora su di lui, ma soprattutto la dirigenza ci tiene a far sapere ...

Calciomercato Milan - cessione record per Donnarumma? Video : Futuro sempre più incerto per Donnarumma, che sta continuando ad incantare con le sue prestazioni. La parata su Milik all'ultimo minuto della sfida contro il Napoli è sicuramente la più bella di questa stagione ed è gia' entrata nell'immaginario collettivo. Sul giovanissimo portiere cresciuto nelle fila del #Milan è fortissimo l'interesse di alcuni top club europei, come Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Manchester City, Manchester United, ...