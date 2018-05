Milan | c’è anche qualcosa da salvare | tifosi rossoneri commoventi | solo applausi per la

Coppa Italia - tocca a Milan e Juventus. E 20 anni dopo c’è in campo Buffon : «Quando l’arbitro non si nota vuol dire che i protagonisti stanno svolgendo a perfezione il loro compito e un buon arbitro generalmente spera di non essere mai notato». L’augurio del presidente della Repubblica Mattarella era per la finale di Coppa Italia che si gioca questa sera a Roma fra Juventus e Milan, ma certo non era difficile cogliere l’accenno personale al suo ruolo di arbitro della politica e un altro alle questioni arbitrali ...

Sorpresa a Milano - in Piazza della Scala c’è Roberto Bolle : il ballerino danza con i fan sulle note di Fame : È bastato un breve annuncio sui social pochi giorni fa per far si che domenica 29 aprile Piazza della Scala si riempisse di persone in attesa del flashmob organizzato da Roberto Bolle, in vista di OnDance, la festa della danza che si terrà a Milano dall’11 al 17 giugno. sulle note di Fame, Roberto Bolle – accompagnato da alcuni ballerini di danza classica e dai finalisti di Red Bull Dance Your Style, la competizione di Street Dance che ...

Milan - oggi c’è in ballo il tuo futuro : Fassone fa visita all’Uefa per il settlement agreement : Milan- oggi c’è in ballo il futuro del Milan. Lo sa bene la società rossonera, lo sanno bene i tifosi. oggi, Fassone e tutta la società rossonera, composta dal direttore esecutivo Han Li, dalla Chief Financial Officer Valentina Montanari e dal Group Financial Director Alessandro Baj Badino faranno visita all’Uefa. settlement agreement La società rossonera tenterà di convincere l’Uefa a […] L'articolo Milan, oggi c’è ...

Inter e Milan a Nyon : c’è un nuovo esame della Uefa da superare : Inter e Milan a Nyon: c’è un nuovo esame della Uefa da superare Saranno settimane importanti quelle che attendono Inter e Milan. La corsa all’Europa (Champions per i nerazzurri, Europa League per i rossoneri) non consente distrazioni: Roma e Lazio insidiano Spalletti, mentre Atalanta, Sampdoria e Fiorentina mettono pressione a Gattuso. L’attualità delle prossime ore, […]

“Ma è uno scheletro!”. Choc alla stazione di Milano. A fare la scoperta una clochard - è giallo sull’identità della vittima. Ma c’è una pista : Lo scheletro di un essere umano è stato trovato a Milano all’interno di un ex deposito ferroviario, fra viale Lunigiana e via Sammartini. A fare la scoperta, intorno alle 7 di mattina è stata una clochard che ha immediatamente dato l’allarme. Le ossa, stando alle notizie offerte, erano in un vano nel quale passano vecchi tubi per il riscaldamento della stazione Centrale. Le indagini sul caso sono affidate alla squadra Mobile ...

Milano - in fondo non c’è nulla di male se dei ragazzi disabili faticano per andare a scuola : È di ieri la notizia che in una scuola di Milano alcuni ragazzi disabili siano rimasti chiusi in classe con l’ascensore rotto: la riporta il Corriere della Sera in un articolo di Elisabetta Andreis. A chi può interessare il fatto che – tutti i giorni – a Milano, la metropoli più europea d’Italia, molti ragazzi disabili siano costretti a estenuanti e umilianti condizioni per frequentare la scuola? Nel nostro Paese ...

Olimpiadi : Sala - Milano c’è ma prima d’estate capire cosa fare (2) : (AdnKronos) - Intervistato dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, Sala torna sul tema. "Io credo molto nei grandi eventi e penso che le Olimpiadi Invernali del 2026 andranno in Europa e non in America: premieranno una città europea". La candidatura di Milano è ancora solo una sorta di manif

Olimpiadi : Sala - Milano c’è ma prima d’estate capire cosa fare (2) : (AdnKronos) – Intervistato dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, Sala torna sul tema. “Io credo molto nei grandi eventi e penso che le Olimpiadi Invernali del 2026 andranno in Europa e non in America: premieranno una città europea”. La candidatura di Milano è ancora solo una sorta di manifestazione di interesse, “qualora Governo e Coni valutassero questa opportunità”, dice ancora il sindaco. Il punto è che ...

Juventus - Asamoah trova casa a Milano : addio a fine stagione - c’è l’Inter nel futuro : Juventus, Asamoah trova casa A Milano- Kwadwo Asamoah sarebbe ormai pronto a dire addio alla Juventus dopo 7 anni. Il terzino/centrocampista ghanese, con contratto in scadenza il prossimo giugno, è pronto a voltare pagina in vista del futuro. Come dichiarato dal proprio agente, Asamoah ha il 50% di possibilità di possibilità di rinnovare il proprio […] L'articolo Juventus, Asamoah trova casa a Milano: addio a fine stagione, c’è ...

Milan - c’è Usmanov in pole per l’acquisizione del club : Milan, c’è Usmanov in pole per l’acquisizione del club Non sappiamo se arriverà, come nel celebre film, dalla Russia con amore, ma certamente porterà con sè una borsa piena zeppa di soldi. Stiamo parlando di Alisher Usmanov, impreditore uzbeko e boss di Gazprom. Uno degli uomini più ricchi di Russia che, secondo Forbes, nel 2017 […]

L’astronauta Nespoli e il fumettista Ortolani presentano “C’è Spazio per tutti?” al Museo della Scienza di Milano : Un ratto si aggira per la Stazione spaziale internazionale; non è una cavia sfuggita a un esperimento in microgravità ma Rat-Man personaggio dei fumetti inventato da Leo Ortolani e protagonista del libro “C’è Spazio per tutti?” avventura spaziale ambientata in orbita e presentata al Museo della Scienza di Milano direttamente dai protagonisti: il fumettista Leo Ortolani, appunto e l’astronauta italiano dell’Esa, ...

Gallarate - 90 euro ai migranti per andare a Milano. Il sindaco leghista paga di tasca sua : “Qui non c’è posto per loro” : Il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, consegna 90 euro ai migranti del centro KB perché possano lasciare la città e prendere il treno per Milano dopo lo sgombero della palazzina. La stessa Srl ha consegnato altrettanti soldi ai rifugiati in modo tale che potessero avere sufficiente denaro anche per il pranzo e la cena. I 12 ragazzi, espulsi dal programma di accoglienza della Prefettura di Varese dopo alcune rivolte avvenute nel mese di ...

Brachino : “Ecco i fattori vincenti : c’è Dybala per Allegri e Gattuso per il Milan” : Brachino: “Ecco i fattori vincenti: c’è Dybala per Allegri e Gattuso per il Milan” Il commento del direttore dopo la 28esima giornata di campionato Continua a leggere L'articolo Brachino: “Ecco i fattori vincenti: c’è Dybala per Allegri e Gattuso per il Milan” proviene da NewsGo.

Ginnastica - la stagione entra nel vivo : quando si torna a gareggiare? Tra Coppa del Mondo - Trofeo di Jesolo e Serie A a Milano : c’è tanta Italia : La stagione della Ginnastica artistica è ormai iniziata a tutti gli effetti. Lo scorso weekend ci ha regalato la prima tappa della Serie A e l’American Cup, due appuntamenti che hanno ufficialmente aperto la lunga annata della Polvere di Magnesio. Primi esercizi in pedana per le ginnaste tra cui anche la Campionessa del Mondo Morgan Hurd oltre a diverse Italiane. Il calendario delle prossime settimane è particolarmente fitto: quando ...