Migranti | sono 3 | 7 mln i non comunitari

Migranti - quasi la metà sono donne. E le stiamo lasciando indietro : La migrazione è sicuramente uno dei temi più complessi che caratterizza il nostro presente, è anche una delle questioni più trattate nei media che ci restituiscono immagini difficili da dimenticare. Disastri naturali, conflitti e necessità economica spingono milioni di persone al movimento imponendosi nell’agenda politica di diversi Paesi. La migrazione ha una forte caratterizzazione femminile che non può essere trascurata; affrontare un ...

Migranti soccorsi nello Ionio - sono 49 : Quarantanove Migranti a bordo di un'imbarcazione di legno sono stati soccorsi da un'unità della Capitaneria di porto di Roccella jonica. I Migranti di nazionalità pachistana, bengalese, libica e ...

Per metà italiani i Migranti sono un problema : Per più di un italiano su due (il 51% per la precisione) l'immigrazione è più un problema che un'opportunità, tanto che il 55% ritiene che l'integrazione non stia funzionando...

Sono stati salvati 500 Migranti oggi nel Mediterraneo : Roma, 13 apr. , askanews, Sono quasi 500 i migranti tratti in salvo oggi nel Mediterraneo Centrale, in 3 distinte operazioni di soccorso, coordinate dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera a ...

Fernetti - il paese dove i residenti sono 62 e i Migranti 129 : Fernetti, il paese dove i residenti sono 62 e i migranti 129 Fernetti, il paese dove i residenti sono 62 e i migranti 129 Continua a leggere

Migranti - chiuso l’hotspot di Lampedusa sono stati trasferiti nei Cpr : “Un regime di trattenimento - violati diritti di difesa” : Che fine hanno fatto le persone che erano nell’hotspot di Lampedusa, chiuso a inizio marzo per “condizioni disumane”? La fotografia scattata dal rapporto presentato martedì 10 aprile a Roma, a Montecitorio, da avvocati, ricercatori e mediatori culturali di Coalizione Italiana per le Libertà e i diritti civili (Cild), Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi) e IndieWatch, racconta di un “prima” e di un “dopo” Lampedusa che non sembra ...

Papa Francesco risponde a chi lo accusa di essere comunista : “Povertà e Migranti non sono temi marginali” : “Nocivo e ideologico è anche l’errore di quanti vivono diffidando dell’impegno sociale degli altri, considerandolo qualcosa di superficiale, mondano, secolarizzato, immanentista, comunista, populista. O lo relativizzano come se ci fossero altre cose più importanti o come se interessasse solo una determinata etica o una ragione che essi difendono”. Papa Francesco risponde così, nella sua esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel ...

Minori Migranti - a un anno dalla legge Zampa in Italia ci sono 4mila tutori volontari : A un anno esatto dalla promulgazione della legge per la protezione dei Minori stranieri non accompagnati, quasi 4.000 cittadini, in tutta Italia, hanno dato la loro disponibilità a diventare tutori volontari. Tutto questo...

Inchiesta Bloody Money - l’incontro con il “signore dei Migranti” : “I profughi sono oro” : Nel settimo e ultimo video dell'Inchiesta sui rifiuti di Fanpage.it Nunzio Perrella, ex boss di camorra, incontra a Vedelago, in provincia di Treviso, Stefano Fuso, un imprenditore che si occupa di rilevare aziende in crisi, rimetterle in sesto e rivenderle al migliore offerente. È lui che propone al nostro infiltrato di entrare in un nuovo business: quello dell'accoglienza dei migranti.Continua a leggere

Manduria - “razzismo sull’altare : i frati si sono rifiutati di fare la lavanda dei piedi ai Migranti” : “Vergognosamente stasera il razzismo è salito sull’altare”. Un messaggio comparso su Facebook ha portato alla luce un episodio avvenuto in una chiesa del Tarantino durante i riti della Settimana Santa. Giovedì scorso, durante la messa serale nella quale si celebra il rito della lavanda dei piedi, i due padri officianti il rito nella chiesa di San Michele Arcangelo, a Manduria, si è rifiutato di celebrare il rituale sacro perché tra ...

SCUOLA/ Mons. Scicluna : dalla pedofilia ai Migranti - la sfida della Chiesa sono i giovani : Oggi non si può pretendere che i giovani vadano alla Chiesa, è la Chiesa che deve andare da loro. Diario di un incontro con Mons. Scicluna a Malta. ROBERTO GRAZIOTTO(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Migliorare tutti senza perdere i bravi, l'ultima sfida della Germania, di R. GraziottoSCUOLA/ dalla Germania: la sfida di Auschwitz ai giovani senza memoria, di R. Graziotto

Migranti : nel primo trimestre del 2018 gli sbarchi sono calati del 75% : Continua il crollo degli sbarchi. Nei primi tre mesi del 2018 - secondo i dati aggiornati del Viminale - sono arrivati via mare 6.161 persone, il 75% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando erano stati 24.278.Ancora più netta la flessione per i Migranti partiti dalla Libia: sono 4.399 contro i 23.549 del 2017 (-81%). Eritrei (1.551) e tunisini (1.187) i più numerosi. I minori soli sono 909. I richiedenti ...

L’autista che lascia a piedi i Migranti : “Ho sbagliato ma non sono razzista” : L’autista che lascia a piedi i migranti: “Ho sbagliato ma non sono razzista” Le Iene intervistano il conducente d’autobus finito al centro delle polemiche perché non si è fermato per far salire gli extracomunitari. Continua a leggere L'articolo L’autista che lascia a piedi i migranti: “Ho sbagliato ma non sono razzista” proviene da NewsGo.