Migranti | i non comunitari regolari sono 3 | 7 milioni

Migranti : 3 - 7 mln cittadini non comunitari regolari in Italia - 62% al Nord : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – E’ concentrata maggiormente al Nord con il 62% la presenza dei 3.714.137 cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, seguito dal Centro (24,2%) e dal Mezzogiorno (13,9%). Milano e Roma ne accolgono più di un quinto: in queste aree hanno richiesto o rinnovato il permesso di soggiorno, rispettivamente, il 12% e il 9,3% dei cittadini non comunitari. Seguono Torino, Firenze, Napoli e Bologna ...

Migranti : 3 - 7 mln cittadini non comunitari regolari in Italia - 62% al Nord (2) : (AdnKronos) – Le diverse aree metropolitane sono spesso caratterizzate dalla presenza di una specifica comunità migrante: ad esempio, a Bari è forte l’incidenza dei cittadini albanesi (un terzo dei non comunitari presenti nell’area metropolitana). La comunità ecuadoriana mostra una presenza significativa a Genova (26,2%), quella srilankese a Messina (24,8%); a Torino è presente una importante componente di cittadini marocchini ...

Migranti : sono 3 - 7 mln i non comunitari : ANSA, - ROMA, 9 MAG - I cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia all'1 gennaio 2017 sono 3.714.137 e provengono principalmente da Marocco, Albania, Cina e Ucraina. E' il Nord ad ...

Migranti - la sua presunta superiorità morale non salverà l’Italia da un’altra condanna Cedu : Un nuovo ricorso davanti alla Corte europea per i diritti dell’uomo contro l’Italia per il patto insanguinato con la Libia. E il rischio concreto che il nostro Paese venga condannato di nuovo è giusto dietro l’angolo: un coordinamento di Global legal action network (Glan), dell’ associazione italiana Asgi, dell’Arci e della Yale Law School’s Lowenstein International Human Rights clinic ha presentato stamattina, durante una ...

Salvataggi nel Mediterraneo - la nave Aquarius con 105 Migranti a bordo ancora non ha un porto : La denuncia di Luigi Manconi: "Non c'è ancora l'autorizzazione inglese ad attraccare". Gli immigrati erano stati trasferiti ieri sera, dopo l'intervento della...

Lecco - pestato dai Migranti sul treno : "Tanto siamo profughi - non puoi farci nulla" : Le risate e poi le botte. "Tanto siamo profughi, non puoi farci nulla". Poi ancora una tempesta di calci e pugni. Un incubo quello vissuto su un treno della Milano-Lecco dal sovrintendente della Polizia di Stato Mauro Guilizzoni, intervenuto per aiutare un capotreno 30enne che voleva far pagare il biglietto a quei 10 passeggeri stranieri che invece volevano proseguire la corsa gratuitamente.Il racconto e l'arresto"Mentre alcuni tenevano fermo ...

Migranti : Orlando - a Palermo non si farà nessun hotspot : Palermo, 5 mag. (AdnKronos) - "A Palermo hotspot non se ne fanno. La questione è semplicissima. E quando il governo verrà a chiedere il parere del Consiglio comunale è evidente che la posizione di chi condivide questa esperienza di governo non potrà che essere contraria". Lo ha detto il sindaco di P

Migranti - la Cassazione : 'Clandestinità non è reato tenue - no assoluzione' : Il reato di clandestinità esiste e, almeno secondo la Cassazione, non conosce attenuanti che valgano l'assoluzione. Regge al vaglio del Palazzaccio il reato di 'ingresso e soggiorno illegale nel ...

Gentiloni 'Italia non può essere fuori dall euro'. Migranti 'Ne abbiamo bisogno. Ma flusso sia sicuro' : Noi siamo leader di questa questione e ce lo riconosce tutto il mondo'. Tra i successi della politica estera italiana elencati dal premier, la Libia. 'Negli ultimi anni, uno dei più grandi risultati ...

Migranti : minori stranieri non accompagnati - formazione a Siracusa (2) : (AdnKronos) - “Siamo davvero molto grati all’ASP di Siracusa per questa opportunità che speriamo sia replicabile in futuro in altre aree della Sicilia”, dichiara Federica Giannotta, Responsabile Advocacy e Programmi Italia di Terre des Hommes, “dal momento che la qualità ed il livello delle docenze

Migranti : minori stranieri non accompagnati - formazione a Siracusa : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - La Fondazione Terre des Hommes Italia, in collaborazione con l’Asp di Siracusa, ha promosso un corso di formazione destinato ad operatori sanitari della provincia aretusea sul tema “minori stranieri non accompagnati e vulnerabilità. Profili sanitari e legali” per il 7 m

