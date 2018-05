Migranti | a Palermo la Settimana dedicata agli stranieri

La Settimana dei Migranti a Palermo - Orlando : 'Ognuno di loro è un nostro fratello' : Il mondo è così piccolo che non può che essere luogo d'incontro. Dietro alla parola migrante, infatti, c'è tutta la realtà della carne umana fatta di storie. Dietro ad ogni volto c'è uno di noi. ...

Migranti : Orlando - a Palermo non si farà nessun hotspot : Palermo, 5 mag. (AdnKronos) - "A Palermo hotspot non se ne fanno. La questione è semplicissima. E quando il governo verrà a chiedere il parere del Consiglio comunale è evidente che la posizione di chi condivide questa esperienza di governo non potrà che essere contraria". Lo ha detto il sindaco di P

25 aprile : sindaco Palermo - diritti Migranti termometro rischio fascismo (2) : (AdnKronos) - Liberazione, 25 aprile, lotta per i diritti e migranti. "Palermo - prosegue il primo cittadino - vuole essere giudicata per il rispetto che ha dei diritti dei migranti. Il 25 aprile serve non solo a tenere alta la guardia nei confronti di rigurgiti fascisti ma a tenere alta l'asticella

25 aprile : sindaco Palermo - diritti Migranti termometro rischio fascismo : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) - "Oggi ricordare il 25 aprile è domandarsi a che punto siamo rispetto ai diritti di tutti e Palermo ha scelto di avere come riferimento e come stimolo i diritti dei migranti. Il 25 aprile serve non solo a tenere alta la guardia nei confronti di rigurgiti fascisti ma a t

25 aprile : sindaco Palermo - diritti Migranti termometro rischio fascismo (2) : (AdnKronos) – Liberazione, 25 aprile, lotta per i diritti e migranti. “Palermo – prosegue il primo cittadino – vuole essere giudicata per il rispetto che ha dei diritti dei migranti. Il 25 aprile serve non solo a tenere alta la guardia nei confronti di rigurgiti fascisti ma a tenere alta l’asticella dei diritti. E’ inutile che dico ‘sono contro il fascismo’ se poi non riconosco i diritti di ...

25 aprile : sindaco Palermo - diritti Migranti termometro rischio fascismo : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) – “Oggi ricordare il 25 aprile è domandarsi a che punto siamo rispetto ai diritti di tutti e Palermo ha scelto di avere come riferimento e come stimolo i diritti dei migranti. Il 25 aprile serve non solo a tenere alta la guardia nei confronti di rigurgiti fascisti ma a tenere alta l’asticella dei diritti”. Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando racconta all’Adnkronos le iniziative ...

Migranti : Comune Palermo aderisce ad appello 'stop naufragio diritti umani' : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) - ll sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, a nome della Giunta, aderisce all’appello lanciato nei giorni scorsi contro "il naufragio dei diritti umani". “L'Italia ha tenuto un comportamento modello in Europa in questi anni, contribuendo, direttamente con le proprie forze

Migranti : pm Palermo - non esclusi collegamenti tra indagati e terrorismo : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - Il provvedimento di fermo eseguito all'alba di oggi dalla Guardia di Finanza di Palermo a carico di una organizzazione transnazionale che organizzava viaggi dalla Tunisia all'Italia a bordo di gommoni di lusso, "ha consentito di delineare l’esistenza di un’associazione

Migranti : pm Palermo - non esclusi collegamenti tra indagati e terrorismo (2) : (AdnKronos) - Inoltre, in base al materiale probatorio acquisito, è stato possibile delineare i precisi ruoli svolti nell’associazione/i da parte degli indagati. Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza hanno fatto emergere il ruolo preponderante di due soggetti, quali organizzatori di entrambe l

Università : 'Studiare Migrando' - a Palermo la prima piattaforma di e-learning per Migranti (2) : (AdnKronos) - Le esercitazioni svolte permetteranno agli studenti di integrare le attività di studio, ma anche di ridurre il carico della frequenza obbligatoria che in molti casi risulta difficile per motivi geografici o organizzativi. Si tratta in tutto di sette moduli, due destinati al consolidame

Università : 'Studiare Migrando' - a Palermo la prima piattaforma di e-learning per Migranti : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Nasce a Palermo 'Studiare Migrando', la prima piattaforma di e-learning rivolta a giovani migranti e rifugiati con l'obiettivo di fornire gli strumenti utili per accelerare il processo di apprendimento e, quindi, di inclusione sociale nel nostro Paese e di preparazione

Migranti : al Sikulo di Palermo il premio Welcome dell'Unhcr (2) : (AdnKronos) - In accordo con il Consorzio Solco, che promuove la cooperazione sociale in Sicilia, Sikulo ha deciso di aderire a un’iniziativa in base a cui alcune risorse umane vengono reperite tra i rifugiati con l’obiettivo di formarli e favorire il loro inserimento lavorativo e il processo di inc

Migranti : al Sikulo di Palermo il premio Welcome dell'Unhcr : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - Il ristorante Sikulo di Palermo conquista il prestigioso riconoscimento dell’Unhcr. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha infatti assegnato al locale siciliano il premio 'Welcome working for refugee integration' per le attività in favore dei proce