Migranti : 3 - 7 mln cittadini non comunitari regolari in Italia - 62% al Nord (2) : (AdnKronos) – Le diverse aree metropolitane sono spesso caratterizzate dalla presenza di una specifica comunità migrante: ad esempio, a Bari è forte l’incidenza dei cittadini albanesi (un terzo dei non comunitari presenti nell’area metropolitana). La comunità ecuadoriana mostra una presenza significativa a Genova (26,2%), quella srilankese a Messina (24,8%); a Torino è presente una importante componente di cittadini marocchini ...

Migranti : sono 3 - 7 mln i non comunitari : ANSA, - ROMA, 9 MAG - I cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia all'1 gennaio 2017 sono 3.714.137 e provengono principalmente da Marocco, Albania, Cina e Ucraina. E' il Nord ad ...

Migranti : Ismu - in Italia 1 - 6 mln cristiani ortodossi e 1 - 4 mln musulmani : Milano, 27 mar. (AdnKronos) – Il cristianesimo ortodosso è la religione più diffusa fra gli stranieri residenti in Italia. Secondo i dati della Fondazione Ismu, sono 1,6 milioni i cittadini stranieri che professano la religione cristiana ortodossa a gennaio 2017, in aumento dello 0,7% rispetto all’anno precedente, seguiti dai musulmani (1,4 milioni e in calo dello 0,2%) e dai cattolici (poco più di un milione). I buddisti stranieri ...

Migranti : sindaco Pozzallo - a rischio 85 mln - da Regione nessun supporto (2) : (AdnKronos) - Da qui l'appello del primo cittadino al governatore. "Il nostro Comune svolge una funzione importante, vorrei dire quasi cruciale, nel contesto della rete di accoglienza istituita per supportare i Migranti in arrivo - dice -. Il ministero dell’Interno ci fornisce degli aiuti sostanzial

Migranti : sindaco Pozzallo - a rischio 85 mln - da Regione nessun supporto : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) – Sbloccare le procedure riguardanti il pacchetto di 85 milioni di euro relativi al Pon legalità che potrebbero essere spesi anche per integrare i Migranti sbarcati sulle coste siciliane e, quindi, aiutare i Comuni di frontiera dove più forte risulta essere la pressione degli arrivi. A chiederlo è Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo (Ragusa), che ha scritto una lettera aperta al presidente della Regione, ...