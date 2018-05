Middle-Earth Shadow of War | eliminate le microtransazioni

eurogamer

: eliminate le microtransazioni in #MiddleEarthShadowofWar - Eurogamer_it : eliminate le microtransazioni in #MiddleEarthShadowofWar - AnGeL3DaRk3 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - ilsignorm : Middle-earth Shadow of War si chiude con La desolazione di Mordor @webtrek_it -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Non si può certo dire cheof War, l'ultima produzione Monolith sia perfetto, tuttavia gli sviluppatori stanno cercando di rimediare ai propri errori. Come riporta Gamingbolt è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per eliminare ledal gioco. Da oggi in poi l'oro non potrà più essere acquistato con moneta reale, stessa sorte è toccata ai War Chests. Lo store in game resterà invece aperto fino al 17 giugno, fino ad allora le attività continueranno a fornire oro con qui si potrànno sbloccare i War Chests.La nuova patch introduce inoltre la difficoltà Brutal, aggiornamenti alla Photo Mode, miglioramenti al Nemesis System e molto altro. Nella giornata odierna è stato pubblicato il nuovo DLC The Desolation of Mordor.Read more…