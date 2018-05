Microsoft sta formando uno studio per lavorare a un nuovo franchise AAA

Microsoft : Kinect sta per tornare - ma in una salsa decisamente diversa : Dopo che Microsoft ne sospese la produzione nel 2017, la storia di Kinect sembrava davvero essere giunta al capolinea. Il colosso di Redmond aveva investito tantissimo nel concept di un visore che fosse parte fondamentale e integrante della nuova generazione di console, Xbox One, ma il pubblico non si trovò d'accordo con la grande visione dell'azienda e la periferica cadde ben presto in disgrazia.Nel corso della sua conferenza annuale ...

Windows 10 Mobile : Microsoft lo sta aggiornando segretamente? : Windows 10 Mobile è per molti di voi un sistema operativo considerato morto e sepolto! Gli aggiornamenti di sistema infatti, che ormai mancano da diverso tempo, non introducono novità da tantissimo tempo e mentre assistiamo ai continui aggiornamenti di Windows 10 Desktop con l’arrivo di Windows 10 April Update, Windows 10 Mobile resta fermo a Windows 10 Creators Update (feature 2). In questo scenario che vede scontenti tantissimi ...

“Il Microsoft Store? Onestamente è un disastro” parla uno sviluppatore : Windows 10 ha raggiunto i 700 milioni di dispositivi tra PC, console e visori di realtà virtuale con uno share in continua crescita ma, nonostante ciò, il suo store non è riuscito ad ottenere gli stessi risultati. Un po’ tutti speravamo che, con l’avvento delle Universal Windows App, il Microsoft Store si sarebbe quanto meno avvicinato ai suoi concorrenti soprattutto con le promesse che l’azienda inizialmente aveva fatto ...

Microsoft Outlook : in arrivo su Android una nuova barra di spostamento : Microsoft, tramite il Google Play Store, ha informato gli utenti Android delle novità che verranno introdotte durante il corso delle prossime settimane nell’applicazione ufficiale di Outlook. L’intento del Colosso di Redmond è quello di migliorare ulteriormente l’esperienza grafica e di navigazione di una delle sue app più scaricate sugli smartphone. Tra le future novità troviamo anche una rinnovata barra di spostamento e una ...

Gli sviluppatori di State of Decay sono estremamente grati a Microsoft : "si sono comportati bene con noi" : State of Decay 2 sta per colpire gli scaffali il prossimo 22 maggio, e con questo secondo capitolo la partnership tra il colosso di Redmond e lo studio di sviluppo Undead Lab sembra piuttosto solida, anche nelle parole di Jeff Strain, CEO della software house che in una recente intervista riportata da Gaming Bolt ha speso una buona quantità di elogi nei confronti del proprio publisher.Parlando del primo State of Decay, Strain ha rivelato che ...

Un battle royale esclusiva Microsoft? La risposta di Phil Spencer : Se chiunque chiedesse a un appassionato dei videogiochi quale possa essere considerato il genere più in voga del momento la risposta sarebbe pressoché inevitabile: i battle royale. I numeri fatti registrare da PlayerUnknown's battlegrounds e soprattutto da Fortnite sono d'altronde sotto agli occhi di tutti e spingono a riflettere sulla possibilità che anche le compagnie più importanti si concentrino su questa tipologia di gameplay, quanto meno ...

Microsoft in festa : Surface - Xbox e Windows in netta crescita nel 2018 : L’attesa è finita; i dati finanziari di Microsoft sono finalmente stati resi pubblici ed evincono in modo abbastanza chiaro la salute economica dell’azienda di Redmond la quale non può altre che godersi il momento. Il fatturato totale, relativo al primo trimestre di quest’anno, corrisponde a 26,8 miliardi di dollari con il 16% di incremento rispetto allo stesso periodo del 2017. I guadagni veri e propri ammontano invece a 7,4 ...

Windows 10 : Microsoft sta lavorando al tema scuro per l’Esplora File : Microsoft continua ad aggiornare costantemente l’Esplora File, il quale nonostante sia praticamente lo stesso di Windows 8 e Windows 7, si sta piano piano adattando alle novità dell’ultimo OS di casa Redmond. E così dopo il supporto a Windows Sets, con Windows 10 Redstone 5 in arrivo al pubblico ad ottobre potremo vedere, salvo imprevisti o ripensamenti, un altro importante miglioramento per l’Esploa File: il supporto al tema ...

Microsoft spiega perchè Windows 10 Redstone 4 è stato positicipato : Internamente Microsoft aveva fissato il 10 aprile 2018 come data di rilascio al pubblico di Windows 10 Redstone 4 salvo poi cambiare totalmente idea posticipando il tutto ad una data indefinita. Anche se sapevamo che il cambio di rotta fosse dovuto a un bug scoperto dagli ingegneri di Redmond, non conoscevamo comunque tutti i particolari e le informazioni in merito. Fortunatamente a fare chiarezza ci ha pensato Dona Sarkar, la responsabile del ...

Un grande nome per Microsoft : ecco l'ex capo di Crystal Dynamics in un ruolo di primo piano : New entry davvero di spicco per Microsoft e in particolare per il team di dirigenti che si trova a gestire i Microsoft Studios. Il capo della divisione, Matt Booty, ha infatti dato il benvenuto a Darrell Gallagher.Il ruolo preciso di Gallagher non è stato rivelato ma quest'ultimo andrà a ricoprire una posizione di leadership che sarà sicuramente molto importante per l'intera divisione first-party del colosso di Redmond. Gallagher, d'altronde, è ...

Anche Instagram Rimosso Dal Microsoft Store Per Windows 10 Mobile : Instagram abbandona Windows 10 Mobile: rimossa l’app ufficiale dal Microsoft Store. Addio all’applicazione ufficiale di Instagram per Windows 10 Mobile Instagram Windows 10 Mobile non più disponibile Continua l’inarrestabile declino del sistema operativo Windows 10 Mobile. Nelle scorse ore Anche l’app ufficiale di Instagram è stata rimossa dal Microsoft Store. Sono mesi, anzi anni che sostengo che Windows 10 […]

Always-Connected PC : presto sarà possibile acquistare il piano dati dal Microsoft Store : Come parte dell’iniziativa Always-Connected PC di Windows 10, Microsoft permetterà presto di acquistare e attivare dei piani dati direttamente dal PC, e nello specifico dal Microsoft Store, senza rivolgersi a uno specifico provider. Il General Manager di Microsoft, Erin Chapple, ha confermato che la novità è prevista con l’aggiornamento Spring Creators Update (nome in codice Redstone 4) e verranno supportati i principali operatori ...

Windows 10 : Microsoft testa gli annunci pubblicitari nell’app Posta e Clendario : Sembra che Microsoft abbia trovato un nuovo modo per monetizzare Windows 10, compito affidato da Microsoft all’ex dirigente di Windows Phone Joe Belfiore. Sempre più utenti riferiscono su Reddit di aver ricevuto una spiacevole sorpresa quanto hanno aperto l’app Posta e Calendario preinstallata in tutti i PC e tablet Windows 10. A quanto pare, nella parte inferiore, appena sopra all’icona delle imPostazioni, è stato inserito un banner che ...

Microsoft Launcher si aggiorna con lo sfondo personalizzato e prestazioni migliorate : Microsoft Launcher si è appena aggiornato sul Google Play Store per tutti gli utenti in possesso di uno smartphone Android arrivando alla versione 4.7.5.41601. Changelog sfondo personalizzato giornaliero: Cambia lo sfondo giornalmente non solo da Bing, ma anche utilizzando il tuo set personalizzato di immagini. Notifiche badge: Verifica le notifiche delle app con dei badge specifici per ognuna di esse. Notifiche del calendario sulla schermata ...