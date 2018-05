Microsoft è arrivata in ritardo sull’intelligenza artificiale | ma lo ha fatto a modo suo

agi

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Nella grande corsa all’intelligenza, dominata dai colossi della Rete, Microsoft si è appena posizionata. Lo haaprendo una sua strada personale, in sottile polemica con alcuni dei suoi maggiori concorrenti in questo campo, ovvero Google e Amazon soprattutto. Una differenza sul piano dei valori, da un lato; e su quello tecnico, dall’altro. Partiamo dal primo, anche per semplicità. L’azienda di Redmond parla esplicitamente di privacy degli utenti e di intelligenzaetica. In tempi in cui Facebook è nella bufera per lo scandalo dei dati finiti in mano a Cambridge Analytica, in cui Google è osservata speciale per la sue posizioni di quasi monopolio, e in cui Amazon è nel mirino su vari fronti, incluso quella della privacy, Microsoft ha buon gioco a sparigliare le carte in nome dei diritti. La privacy ...