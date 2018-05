Michale Terlizzi | un futuro in tv con Temptation Island?

blogo

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Il suo nome era stato fatto tra i possibili concorrenti del Grande Fratello 15, per il quale ha fatto anche un provino un paio di mesi fa. Sfumato il sogno di entrare nella casa più spiata d'Italia, Michaela Chi parla delle sue aspirazioni televisive. Se la televisione mi offrirà delle opportunità le coglierò, altrimenti mi piacerebbe seguire un Master in giornalismo. Ma non mi faccio piani a lungo termine, preferisco pensare solo al domani. Il figlio dell'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, Franco Terlizi racconta al settimanale di Alfonso Signorini di aver ricevuto alcune proposte, ma smentisce le voci sulla sua presenza sul trono di Uomini e Donne. Ho letto anch’io sui giornali (qualcuno ha scritto che è stato chiamato per fare il tronista ndr). Ma in verità non sono mai stato contattato. E sunon nega che la trasmissione è tra le sue preferite e che ...