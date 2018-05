Miami beach dichiara guerra ai turisti in Vespa | Troppi incidenti Vietiamo i

huffingtonpost



Fatal error: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'Couldn't resolve host 'api.twitter.com'' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php on line 427

: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'Couldn't resolve host 'api.twitter.com'' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown inon line

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Più di ottocento multe e un numero diin crescita costante. Aultimamente, iin scooter stanno diventando una "minaccia" per la sicurezza stradale. Il più gettonato? La miticaprimavera ovviamente. Ecco allora che il consiglio potrebbereal mitico scooter delle Vacanze Romane e alle due ruote in generale, come riporta il Corriere della Sera:"Il prossimo 16 maggio deciderà se varare un bando totale delle due ruote, almeno nei periodi più affollati dell'anno, come il weekend del Memorial Day, a fine maggio, o tutto il mese di marzo.«Dobbiamo fare qualcosa perché sia i residenti sia i visitatori sono in pericolo», avverte la consigliera John Elizabeth Alemán. Allarme confermato dalla polizia. Durante lo «spring break» — le vacanze studentesche di marzo — hanno ...