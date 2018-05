MeToo è un' isteria collettiva Polanski fa causa agli Oscar dopo l' espulsione

huffingtonpost

(Di mercoledì 9 maggio 2018) "è un', una totale ipocrisia sostenuta solo per paura". Così Romanha definito il movimento femminista, in un'intervista al magazine Newsweek Polska. Una bomba sganciata pochi giorni prima che l'Academy lo espellesse dassieme a Bill Cosby, a seguito delle accuse di violenza sessuale su una minore arrivate nei suoi confronti.alla quale il regista polacco ha ora deciso di rispondere in aula. In una lettera inviata dal suo avvocato Harland Braun, ripresa dalla BBC,ha infatti annunciato di voler faral comitato che assegna la statuetta. Colpevole, a suo dire, di non aver rispettato le proprie regole né la legge della California :"Non stiamo qui contestando il merito della decisione di, ma piuttosto il palese disprezzo dell'organizzazione deii suoi stessi standard di condotta, così ...