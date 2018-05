Meteo | ancora maltempo | allerta in molte regioni per forti temporali e grandine

Allerta Meteo Sardegna : ancora maltempo - codice giallo fino a domani : In Sardegna si attenua il maltempo che imperversa da cinque giorni, soprattutto nell’Oristanese e nel Sulcis-Iglesiente, dove frane e allagamenti hanno provocato danni e pesanti disagi. La Protezione civile regionale ha declassato a codice giallo (criticità ordinaria) l’ Allerta per rischio idrogeologico e idraulico dalle 22 di og.i fino alle 24 di domani , domenica 6 maggio sull’intera isola L'articolo Allerta meteo Sardegna : ...

Meteo - in Sardegna è ancora allerta tra frane e nubifragi : ancora codice arancione nell’isola, prevista qualche schiarita ma sono stati molti gli interventi in emergenza effettuati nella notte, salvati turisti svizzeri

Allerta Meteo Sicilia : ancora codice giallo fino a domani : E’ ancora Allerta gialla in Sicilia . La Protezione civile regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo -idrogeologico e idraulico dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani . L'articolo Allerta meteo Sicilia : ancora codice giallo fino a domani sembra essere il primo su meteo Web.

Meteo sino all'11 MAGGIO : PEGGIORA poi VARIABILE - torna la PIOGGIA ancora MITE : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com PROBABILE EVOLUZIONE METEO VERSO L'11 MAGGIO Le condizioni METEO , in base all'analisi dei modelli matematici di previsione, potrebbero mantenersi incerte per un lungo ...

Meteo - oggi 27 gradi a Torino : le massime saliranno ancora : Temperature in continuo aumento fino a sabato prossimo sul Piemonte. Le previsioni di Smi (Societa’ Meteorologica Italiana) indicano massime a 24-28 gradi, in pianura e bassa collina, con quota dello zero termico in salita fino a 3.500-3.600 metri. Gia’ oggi nel centro di Torino il termometro ha raggiunto i 27 gradi, ad Avigliana 26.6, a Cerano (Novara) 26.4. Il caldo ha sorpreso anche i consiglieri della Regione Piemonte al punto ...