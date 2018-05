Meteo | ad aprile temperature record | fra i mesi più caldi da 200 anni

Meteo Veneto - l’Arpav : “Un aprile da record per il caldo” : Il secondo mese della primavera Meteorologica si è concluso, risultando mediamente molto più caldo della norma su tutto il territorio regionale e con una piovosità intorno o leggermente superiore alla media sulle zone montane della regione Veneto, nettamente inferiore invece in pianura. Lo rende noto un comunicato diffuso dall’Arpav (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale) del Veneto. Le temperature, dopo una prima ...

Meteo - Arpa Veneto : a Belluno Aprile 2018 più caldo e più soleggiato del normale : Aprile 2018 è risultato più caldo e più soleggiato del normale in provincia di Belluno: lo rende noto Arpa Veneto. Il mese più rappresentativo della primavera è stato contraddistinto quest’anno dalle tante giornate di bel tempo (16, contro una media di 9) e dalla temperatura quasi sempre sopra la norma. Le giornate di tempo variabile (11 contro 16) sono state relativamente poche, considerando che di solito in Aprile inizia a manifestarsi la ...

Meteo : ad Aprile caldo sopra la media in Alto Adige : Le temperature nel corso del mese di Aprile appena conclusosi hanno toccato dai 3 ai 3 gradi e mezzo in più rispetto alla media sul lungo periodo. “In tal modo – riferisce il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin – l’Aprile 2018 in Alto Adige può dirsi il più caldo dal 2007 in poi”. Le temperature registrate nel corso del mese hanno raggiunto quasi i 30 gradi: la giornata più calda è stata il 21 Aprile, quando ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per Domenica 29 Aprile : piogge e temporali al Nord/Ovest - forte vento in Sicilia : Allerta Meteo – La saccatura di origine atlantica presente sulla penisola Iberica sta determinando un flusso di correnti umide sud-occidentali sulle nostre regioni di Nord-Ovest dove, dalla serata di oggi, si avranno le prime precipitazioni. Lo spostamento del minimo depressionario verso levante porterà, nella giornata di domani, un deciso peggioramento delle condizioni Meteorologiche, con piogge e temporali sul Nord Italia, specie su ...

