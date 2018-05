Mercoledi 9 Maggio sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - mercoledì 9 maggio 2018. Su Rai2 Quel mostro di suocera : Quel mostro di suocera Rai1, ore 20.30: Coppa Italia Juventus – Milan Un poker di vittorie per scrivere ancora la storia. La Juventus va a caccia del quarto trionfo di fila in Coppa Italia, sfidando il Milan all’Olimpico di Roma nella finale della competizione. I rossoneri, dal canto loro, arrivano alla sfida con una notevole carica agonistica, consci di giocarsi un’occasione importante per mettersi nuovamente in mostra ad alti livelli e ...

Meteo Roma le previsioni per mercoledì 9 maggio 2018 : Meteo Roma. Sono previste piogge sia al mattino e al pomeriggio a Roma mercoledì 9 maggio 2018. Nel Lazio condizioni di tempo instabile con deboli piogge su tutto il territorio. Meteo Roma Piogge o rovesci sia al mattino che soprattutto al pomeriggio; tempo più stabile nel corso della serata. Temperature comprese tra +15°C e +25°C. Meteo Lazio Condizioni di tempo instabile con deboli piogge su tutto il territorio, più asciutto al pomeriggio ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 9 maggio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 9 maggio 2018: Elena (Valentina Pace) cerca di incastrare Massimo Enriquez (Rodolfo Corsato) registrando il loro incontro, ma il losco avvocato riesce a non cadere nella trappola… Otello Testa (Lucio Allocca) è felicemente in procinto di effettuare il “varo” della sua motocicletta vintage… Mariella (Antonella Prisco) comincia a gustare la sua nuova vita da single, ma Cerruti ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercoledì 9 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 9 maggio 2018: Marcela Del Molino decide di andar via e lascia un biglietto al marito Matias, nel quale gli augura di essere felice… Julieta Uriarte riceve un’offerta di lavoro che sembra molto allettante, ma non sa se accettare la proposta oppure no… Dolores viene a scoprire che l’amante di Pedro è una ragazza, nello specifico una giovane e avvenente ballerina. A quel punto ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di mercoledì 9 e giovedì 10 maggio 2018 : anticipazioni puntata 449 di Una VITA di mercoledì 9 e giovedì 10 maggio 2018: Mauro alla fine non spara a Cayetana, ma le promette che le farà fare una brutta fine; poi, uscito da casa della Sotelo Ruz, porta al commissario Del Valle le prove contro di lei e infine dà a Teresa le lettere di Sara. Ursula chiede a Susana di vendere dei gioielli per suo conto, ma la Seler si rifiuta. Felipe propone alla moglie Celia di accompagnarla in ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di mercoledì 9 e giovedì 10 maggio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 9 e giovedì 10 maggio 2018: Liam (Scott Clifton) decide di affrontare Bill (Don Diamont) e alla fine gli fa confessare di essere stato lui il mandante dell’incendio alla Spectra Fashion… Eric (John McCook) e Quinn (Rena Sofer) si confrontano riguardo a Sheila Carter (Kimberlin Brown), dopo che lei ha finalmente lasciato la casa. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è sinceramente ...

Le previsioni meteo per domani - mercoledì 9 maggio : Dove pioverà e dove no, che poi è l'unica cosa che interessa davvero The post Le previsioni meteo per domani, mercoledì 9 maggio appeared first on Il Post.

Biglietti Juventus-Milan - Finale Coppa Italia (mercoledì 9 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per l’Olimpico : Il countdown verso la Finale di Coppa Italia prosegue. Mercoledì 9 maggio Juventus e Milan si sfideranno per contendersi il trofeo nella cornice dello Stadio Olimpico. Sarà il remake dell’epilogo di due anni fa, quando a vincere furono i bianconeri, ai tempi supplementari grazie al gol di Alvaro Morata. È la Juventus l’indubbia favorita di questo incontro. Non solo per la conclamata forza della truppa di Massimiliano Allegri, ma ...

MILLE MIGLIA 2018 - Mercoledì 16 maggio il passaggio dal centro storico dalle 19.15 - tribute Ferrari e Mercedes dalle ore 18 circa - : MILLE MIGLIA 2018: Ferrara accoglie la carovana di auto sportive storiche 07-05-2018 / In primo piano Si è tenuta questa mattina, lunedì 7 maggio 2018 nella sala degli Arazzi della residenza ...

fbk * TI FARESTI CURARE DA UN ROBOT? : Mercoledì 9 maggio al MUSE torna " Scienza a ore sei " - il ciclo di aperitivi scientifici con i ricercatori - : Mercoledì 9 maggio al MUSE torna "Scienza a ore sei", il ciclo di aperitivi scientifici che vede protagonisti i ricercatori di Università di Trento, Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Edmund Mach e MUSE " con il coordinamento della ...

Gli studenti dell'Istituto Paritario "Marconi" rileggono l'opera di Shakespeare "Romeo e Giulietta" mercoledì 9 maggio : Nell'istituto sono stati proposti alle classi vari incontri propedeutici o di approfondimento sugli spettacoli e progetti educational, tra cui "A teatro con Shakespeare" curato da Nicola Cavallari e "...

Ascolti TV | Mercoledì 2 maggio 2018. Roma – Liverpool domina con il 32.1% : Roma - Liverpool Su Rai1 Qualcosa di Nuovo ha conquistato 3.099.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 Roma – Liverpool ha raccolto davanti al video 8.712.000 spettatori pari al 32.1% di share. Su Rai2 Aldo, Giovanni e Giacomo – Live on Stage ha interessato 1.370.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Mrs. Doubtfire ha intrattenuto 1.500.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti ...

