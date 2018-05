Matteo Salvini ed Elisa Isoardi avvistati a Sabaudia per una pausa relax

huffingtonpost

: Berlusconi sfida Salvini: sia Matteo a farsi carico di una rottura tra noi - Corriere : Berlusconi sfida Salvini: sia Matteo a farsi carico di una rottura tra noi - fattoquotidiano : Sondaggi, la strategia di Matteo Salvini è vincente: la Lega vola al 24,4 per cento e cannibalizza Forza Italia. St… - MediasetTgcom24 : Governo, nuovo incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio #dimaio -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Dopo aver trascorso qualche settimana in Puglia in compagnia del compagnoè stata nuovamente immortalata in compagnia del leader della Lega, durante unasulla spiaggia di. Il settimanale "Diva e Donna" ha pubblicato le foto della coppia, tra baci, tenerezze e risate. Per la precedentei due avevano scelto Ischia.L'estate scorsa le foto pubblicate dal settimanale Chi, che ritraevano la conduttrice in compagnia di un altro uomo, avevano fatto parlare di crisi. Lo stessoè intervenuto in seguito sull'argomento: "Sono felicemente e serenamente insieme a. Viviamo problemi come ogni coppia, li risolviamo parlando tra di noi, non sui giornali. Si rassegnino spioni guardoni e chiacchieroni".