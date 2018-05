Matteo | 19 anni | muore schiacciato da una lamiera di 700 kg | tragedia al lavoro

Enrico Giovannini - il suo nome in lizza come prossimo premier : lui il compromesso tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini? : Sarà Enrico Giovannini il prossim o premier ? Secondo Dagospia sì. Il suo nome sta circolando nelle ultime ore tra i pentastellati, i leghisti e al Quirinale. Gradito da entrambi i partiti e pure da ...

Sondaggi - la strategia di Matteo Salvini è vincente : la Lega vola al 24 - 4 per cento e cannibalizza Forza Italia. Stabili M5s e Pd : 64 giorni, tre giri di consultazioni e uno stallo politico la cui unica via d’uscita sembra essere lo scioglimento anticipato – molto anticipato – delle Camere. Questo è bastato a Matteo Salvini per far diventare la “sua” Lega il secondo partito d’Italia. Secondo l’ultimo Sondaggio effettuato da Swg per La7 sull’orientamento di voto, il Carroccio è al 24,4 per cento. Sette punti in più rispetto ...

Matteo Renzi - dopo tre anni il dubbio sulla scelta di Mattarella : lo aveva preferito ad Amato : Tre anni fa Matteo Renzi si è ritrovato davanti a una scelta cruciale per il suo futuro politico. Nel 2015, in pieno Patto del Nazareno con Silvio Berlusconi, l'allora segretario del Pd ruppe l'...

Terence Hill - la rivelazione dopo vent'anni : 'Proposi la storia di un prete a Mediaset - ma la Rai aveva già don Matteo' : Quasi vent'anni fa, in un ufficio di Mediaset a Cologno Monzese Terence Hill e alcuni responsabili del Biscione stavano per cambiare la storia della televisione italiana. Come ha raccontato Mario ...

Giovanni Toti - FI - : 'Matteo non ci mollerà mai - sono certo. Forza Italia però va rifondata dal basso' : Presidente Toti, dice Berlusconi che 'con i 5 stelle non si può governare'. E così? 'Quella di Berlusconi mi sembra una constatazione più che una linea politica. E nasce dal fatto, indiscutibile, che i 5 stelle prima di parlare di programmi continuano a porre veti. E così non va. Ma sono sicuro che Forza Italia ha nel suo Dna la disponibilità a ...

Silvio Berlusconi - il retroscena : la frase di Gianni Letta che ha portato allo strappo con Matteo Salvini : "Questa storia non mi piace. Ma se fino a ieri Luigi Di Maio non ci sopportava, com'è che ha cambiato atteggiamento?". È la domanda che Silvio Berlusconi ha rivolto a Gianni Letta, dopo l'apertura del leader del M5s ai voti di Forza Italia. Il sospetto è che dietro la svolta del grillino ci sia Matteo Salvini, e Letta la conferma brusco, stando al retroscena del Corriere della Sera: "Quante volte devo ripeterlo che i due hanno un accordo? ...

Don Matteo 11 - diretta ultima puntata : la proposta di Giovanni : Giunge a conclusione, dopo ben 4 mesi di avventure, indagini ed emozioni, Don Matteo 11, l'ormai storica fiction di Raiuno con Terence Hill, che anche in questa stagione ha mostrato di catturare l'attenzione di milioni di telespettatori, restando una delle serie tv più viste in Italia. Alle 21:25, quindi, va in onda l'ultimo episodio, "Il bambino di Natale".-Di seguito, il liveblogging dell'ultima puntata del 19 aprile 2018 di Don Matteo ...

Don Matteo 11 - diretta puntata 12 aprile 2018 : Giovanni a Spoleto : Torna con un doppio appuntamento, questa sera alle 21:25 su Raiuno, Don Matteo 11, la fiction con Terence Hill nei panni del parroco più famoso della tv italiana alle prese con nuovi casi su cui indagare insieme ai carabinieri. Questa sera vanno in onda gli episodi "Tutta la vita" e "Potere del perdono".-Di seguito, il liveblogging della puntata del 12 aprile 2018 di Don Matteo 11- [live_placement]prosegui la letturaDon Matteo 11, diretta ...

Don Matteo 11 - anticipazioni : Giovanni o Nardi - la scelta di Anna : Don Matteo 11: anticipazioni ultima puntata Il successo di Don Matteo sembra inarrestabile. Anche l’undicesima serie ha fatto registrare ascolti molto alti, facendo ipotizzare una dodicesima stagione. Terence Hill, nei panni del prete investigatore, tiene, puntata dopo puntata, milioni di telespettatori incollati al piccolo schermo. In molti si lamentano di una fiction italiana poco innovativa, […] L'articolo Don Matteo 11, ...

DON Matteo 11/ Anticipazioni del 12 aprile 2018 : Anna sceglierà Giovanni? : Don MATTEO 11, Anticipazioni del 12 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Il ritorno di Giovanni mette di nuovo in crisi Anna. Chi sceglierà fra i due contendenti?(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 08:43:00 GMT)

Matteo Renzi umiliato dal sondaggio Ipsos di Pagnoncelli per Giovanni Floris : chi comanda nel Pd per il 52% : Chi comanda nel Pd ? Matteo Renzi ? Il segretario reggente Maurizio Martina ? L'ex democristiano Dario Franceschini ? Il sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli per DiMartedì su La7 prova a rispondere ...

Nino Di Matteo : 'Un patto di 18 anni tra Cosa Nostra e Berlusconi' Video : Un patto con la #Mafia che è durato 18 anni, dal 1974 al 1992, mantenuto dall'imprenditore #Silvio Berlusconi che ha avuto come intermediario Marcello Dell'Utri. Nino Di Matteo non usa mezzi termini e non è la prima volta, soltanto pochi giorni addietro il sostituto procuratore antimafia aveva utilizzato gli stessi toni in Campidoglio. Stavolta è intervenuto a Sumo02#, evento organizzato ad Ivrea dall'associazione 'Gianroberto Casaleggio'. Ad ...

Ciclismo : la settimana santa del pavé respinge Matteo Trentin e Gianni Moscon : Parlare di Ciclismo, oggi, non è per nulla facile. Purtroppo dopo un malore in corsa alla Parigi-Roubaix nella serata di ieri è morto il giovane belga Michael Goolaerts. Pur con questa doverosa premessa, proviamo ad analizzare come sono andati gli italiani nell’ultima settimana tra Giro delle Fiandre e Roubaix, consci in ogni caso di come lo sport in certi casi non possa che passare in secondo piano. L’Italia si è presentata alla ...

