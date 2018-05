Mattarella | toto-governo | ministri e premier | i nomi Ipotesi Belloni | no nuovi-Monti

Toto-Governo - premier/ Mattarella - Elisabetta Belloni in pole - Cottarelli o Reichlin per “esecutivo neutrale” : Governo, toto-premier: Elisabetta Belloni in pole. Sergio Mattarella punta su un esecutivo neutrale e spuntano i primi nomi: da Cottarelli alla Reichlin(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 07:10:00 GMT)