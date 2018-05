Mattarella | la strategia dell’arbitro sblocca la partita

FINANZA E GOVERNO/ Cosa c'è dietro la nuova strategia di Mattarella ? : Le incertezze internazionali lasciano meno tempo all'Italia per risolvere l'impasse politico e dotarsi di un GOVERNO , pena un peggioramento economico. CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 06:01:00 GMT)SCENARIO/ Il nuovo GOVERNO si può trovare con il Def, di S. CingolaniSCENARIO/ Lega-M5s, il compromesso per avere l'ok dell'Ue (e dei mercati), di C. Pelanda

Renzi non irrita Mattarella per stare al centro della scena : la strategia per non perdere posizione nel Pd : Si è appena dimesso, ma nemmeno all'indomani di questo atto formale ratificato ieri in direzione Pd, Matteo Renzi si dà pace. Continua a puntellare il partito, assente in direzione, si muove sui media come un'anguilla, con l'obiettivo di non farsi prendere. E' così che oggi nasce l'idea di partecipare ad un governo di scopo sostenuto da tutti i partiti, se il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovesse chiamare il ...