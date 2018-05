Marina di Ragusa | servizio pubblico noleggio biciclette

Pino pericolante a Marina di Ragusa : domani sarà rimosso : domani tra via Vasco De Gama e via del Mare a Marina di Ragusa sarà rimosso un Pino altissimo che si è inclinato per il forte vento.

Coppa Italia : il Marina di Ragusa batte il Gangi : Marina di Ragusa e Gangi si sono affrontate in gara1 di Coppa Italia valevole per la semifinale di categoria. la spunta la squadra Ragusa na.

Asd Marina di Ragusa in campo contro il Gangi : Domani nuovamente in campo per la gara di andata di Coppa Italia Regionale per le squadre di promozione. all’Aldo campo arriva il temuto Gangi.