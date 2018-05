Marco Liorni | addio alla Vita in Diretta Ecco cosa farà

Marco Liorni - il conduttore de La Vita in Diretta rischia di essere scaricato dalla Rai? : C’è un conduttore sempre garbato, elegante, gentile e preparato. Mai un suo gesto fuori posto, mai un gossip scomodo, e neanche una scorrettezza nei confronti di qualche collega. Questo conduttore si chiama Marco Liorni e nella prossima stagione televisiva potrebbe essere “scaricato” dalla Rai. Proprio così: il conduttore de La Vita in Diretta, esploso al fianco di Mara Venier e poi “sopravvissuto” con Cristina Parodi e Francesca Fialdini, ...

Novità palinsesti Rai / Mara Venier a Domenica In - Timperi al posto di Marco Liorni e per la Clerici... : Novità palinsesti Rai 2017/2018. Mara Venier a Domenica In con Cristina Parodi, Tiberio Timperi al posto di Marco Liorni, Elisa Isoardi al posto della Clerici...(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 15:15:00 GMT)

Marco Liorni come Giletti : La vita in diretta a rischio flop? : Marco Liorni fuori da Rai1 come Massimo Giletti? La storia potrebbe ripetersi su Rai1. Dopo l’addio di Massimo Giletti, la prima rete, e in particolare La vita in diretta, potrebbero perdere uno dei suoi volti di punta: Marco Liorni. Il conduttore romano, protagonista ormai da sette anni del rotocalco pomeridiano di Rai1 sarebbe infatti vicino all’addio a La vita in diretta. Dopo 3600 ore di diretta Marco Liorni dovrebbe essere ...

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 8 maggio : scoppia il caso Marco Liorni - cosa è successo? : La Vita in diretta torna in onda oggi, 8 maggio, con nuovi temi e ospiti nella giornata che Rai1 ha voluto dedicare alla memoria di Aldo Moro: scoppia il caso Marco Liorni, cosa è successo?(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 14:20:00 GMT)

“Bye - bye Marco”. Liorni lascia La vita in diretta. Dopo anni di fortunata conduzione il presentatore ‘cambia casa’. Al suo posto un volto molto amato - soprattutto dal pubblico femminile : Un cambio di conduzione è alle porte a La vita in diretta. Infatti, marco Liorni sta dicendo addio al programma per lasciare spazio a un altro volto molto noto e molto amato. Recentemente si era parlato di una staffetta al timone dello show Rai e al ballottaggio c’erano Alberto Matano e Tiberio Timperi. Ora si sarebbe stato sciolto il nodo su chi guiderà la stagione 2018-2019 del programma di infotainment principe del servizio ...

Marco Liorni - l'addio alla Vita in diretta : al suo posto arriva Tiberio Timperi : Marco Liorni lascerà La Vita in diretta. Dopo anni passati a parlare di attualità, cronaca e costume, abbandona la trasmissione per dedicarsi ad un altro progetto molto importante il sabato pomeriggio.--Al suo posto andrà Tiberio Timperi, conferma TvBlog: "La conduzione maschile non sarà l’unica novità. […] Il programma avrà una durata più ridotta rispetto all’attuale, una nuova grafica, un nuovo studio e una nuova impaginazione rispetto ai ...

La Vita in Diretta : Tiberio Timperi sostituisce Marco Liorni : Tiberio Timperi sostituirà Marco Liorni da settembre a La Vita in Diretta La stagione televisiva 2017-2018 non è ancora terminata e già si stanno delineando i palinsesti televisivi della prossima stagione, quella 2018-2019. La stagione che partirà a settembre, in particolare in casa Rai, vedrà tantissime novità nel palinsesto dal daytime. Una delle novità principali riguarderà il contenitore pomeridiano della prima rete del servizio pubblico, La ...

Rai - rivoluzione del pomeriggio : Caterina Balivo promossa. Cambia La vita in diretta - chi ruba il posto a Marco Liorni : Una posizione 'cruciale' per Caterina Balivo : la brava e bella conduttrice napoletana di Detto fatto sarà promossa da Raidue a Raiuno per riempire lo spazio dopo il Tg1 dell'una e trenta, al posto di ...

Amadeus e Marco Liorni via da Reazione a Catena : ecco il conduttore ufficiale del game show di Rai1 : La notizia era trapelata già da tempo e che Amadeus avrebbe lasciato la conduzione di Reazione a Catena era ormai quasi certo. Ora arrivano le ultime indiscrezioni sul conduttore che prenderà le redini del programma di Rai Uno. Dopo i rumors che suggerivano l’arrivo di Marco Liorni, un altro nome sta avanzando con forza. Ma chi vedremo sulla rete ammiraglia nel programma preserale dell’estate? ecco tutti i dettagli sul nuovo conduttore e sulla ...

LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini festeggiano gli 80 anni di Nino Benvenuti : Questo pomeriggio, giovedì 26 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La VITA in DIRETTA, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:12:00 GMT)

I Retroscena di Blogo : Marco Liorni verso il sabato pomeriggio di Rai1 : Qualcuno lo dava volteggiante sul nido dell'Eredità, ma esattamente come avevamo scritto, il suo nome è stato fatto per bruciarlo e così è stato. Niente Eredità per Marco Liorni, ma Rai1 ha pensato a lui per il suo prossimo palinsesto autunnale e capita che, fra le ipotesi in campo, quella che più ha possibilità di essere realizzata è quella che vede l'attuale conduttore di Vita in diretta tenere compagnia le massaie stavolta il sabato ...

L’Eredità - arriva Marco Liorni al posto di Fabrizio Frizzi? : Marco Liorni alL’Eredità al posto di Fabrizio Frizzi? Sono queste le ultime indiscrezioni di Viale Mazzini. L’Eredità il quiz nel access time di Rai 1 ha subito recentemente una grave perdita: la scomparsa dell’amatissimo Fabrizio Frizzi. L’Eredità: Marco Liorni al posto di Fabrizio Frizzi? Cambiamenti in vista in casa Rai per la prossima stagione televisiva. L’Eredità il quiz nell’access time di Rai 1 avrebbe un nuovo conduttore: Marco Liorni. ...

"Marco Liorni al posto di Conti a l'Eredità" : Una vera e propria rivoluzione potrebbe riguardare l'Eredità. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Adnkrons di fatto dalla prossima stagione al timone del game show di Rai Uno potrebbe arrivare ...

Marco Liorni A L'EREDITÁ DOPO CONTI?/ Rai - promozione per il conduttore : il pubblico approva. E Mara Venier... : La prossima stagione televisiva in casa Rai potrebbe segnare un vero e proprio valzer di conduttori a cominciare da MARCO LIORNI e finendo a Mara Venier e Tibero Timperi, ecco le novità(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:03:00 GMT)