Marchisio via dalla Juventus Vittoria e addio? La Coppa Italia e l' indizio clamoroso

Champions : Marchisio - dura ma ci proviamo : ANSA, - TORINO, 4 APR - "Sarà durissima ma faremo di tutto per provarci". Claudio Marchisio rompe il silenzio social dei calciatori della Juventus dopo il pesante ko con il Real Madrid. "Chi crede che ...

DIRETTA/ Juventus Atalanta rinviata per neve : Claudio Marchisio ringrazia i tifosi per essere venuti : La fitta nevicata caduta all'Allianz Stadium ha portato l'arbitro Mariani a rinviare ufficialmente il match. Dando uno sguardo al calendario è possibile ipotizzare la data per il recupero(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 21:55:00 GMT)