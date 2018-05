Maltempo Toscana | domani ripresa della circolazione dei treni nel Senese 

Maltempo - Italia devastata da Nord a Sud : esondazioni e allagamenti in Toscana - danni a Roma e in altre Regioni [INFO e DETTAGLI] : Un maggio tutt’altro che primaverile sta interessando ogni parte d’Italia, con forti piogge e grandinate quasi ovunque: danni e allagamenti in diverse Regioni. Ingenti i danni, in particolare in Toscana dove le intense piogge hanno causato l’esondazione di due torrenti, l’Ema nel Fiorentino e il Segavene nel Senese. Situazione complicata anche a Roma, che ha registrato notevoli danni, con alberi e rami caduti, strade ...

Maltempo in tutta Italia - esondazioni in Toscana e grandinate in Veneto. Pioggia da nord a sud anche nei prossimi giorni : L'ondata di Maltempo che da alcune ore sta flagellando la penisola mette a dura prova soprattutto alcune regioni come la Toscana e la Sardegna. tuttavia, come ribadisce la protezione Civile, le piogge ...

Maltempo - massima allerta e allagamenti in Toscana : esonda il Segavene - evacuazioni in corso e monitoraggio attivato : massima allerta in Toscana dove la pioggia di queste ore sta causando danni e disagi. Picchi di oltre 50 mm in tre ore hanno causato le inondazioni del pomeriggio. Lo riferisce il Bollettino emesso stasera dal Centro funzionale di monitoraggio meteo idrologico – idraulico della protezione civile della città metropolitana di Firenze. In particolare, fra i temporali sparsi che hanno causato disagi, bisogna annoverare il bacino del torrente ...

Maltempo Toscana - binari allagati : stop ai treni nel Senese : A causa del Maltempo e dell’esondazione di un torrente nel Senese sono rimasti allagati i binari della linea Fs tra Montepulciano e Sinalunga (Siena) e dalle 18 i treni sono bloccati su questa tratta. La circolazione ferroviaria procede comunque regolare da Siena a Sinalunga e tra Chiusi e Montepulciano: ma per superare la parte centrale della linea, tra Montepulciano e Sinalunga, e’ stato approntato un servizio sostitutivo di ...

Maltempo Toscana : sconto del 10% per gli abbonati Trenitalia : Sono state definite da Trenitalia le modalita’ con cui gli abbonati del servizio regionale potranno ottenere lo sconto del 10 per cento sugli abbonamenti ferroviari del mese di maggio e un indennizzo proporzionale sull’abbonamento annuale. Lo rende noto la Regione spiegando di aver deciso la misura, nell’ambito del contratto di servizio con Trenitalia, a favore degli utenti abituali del servizio regionale di trasporto pubblico ...

Toscana - disagi per il Maltempo : sconto del 10% sul rinnovo dell’abbonamento ferroviario : Uno sconto pari al 10% a tutti i pendolari che rinnoveranno l’abbonamento mensile nel prossimo mese di maggio e uno sconto proporzionale a tutti i possessori di abbonamenti annuale. E’ questa la misura – spiega una nota dell’amministrazione regionale – decisa, nell’ambito del contratto di servizio esistente, dalla Regione Toscana, a favore degli utenti abituali del servizio regionale di trasporto pubblico su ...

Maltempo - in Toscana allerta gialla/ Previsioni meteo : pioggia e mareggiate - temperature in discesa : Maltempo, in Toscana allerta gialla. Bolletino emesso dalla Protezione civile. Previsioni meteo: pioggia e mareggiate, temperature in discesa. Le ultime notizie sulle zone interessate(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:59:00 GMT)

Maltempo Toscana : forte nevicata sull’Amiata - vento forte a Firenze : Ondata di Maltempo nel sud della Toscana: i Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti nella notte a causa della forte nevicata che ha interessato la zona del Monte Amiata. La strada provinciale che porta a Prato della Contessa è stata chiusa a causa degli alberi caduti sulla carreggiata. Numerosi gli interventi del Comando di Grosseto. La Sala integrata di protezione civile della Città Metropolitana Firenze ricorda che è in vigore ...

Maltempo - emergenza frane : la Regione Toscana attiva su cinque fronti : La Regione Toscana è attiva sui siti dove si sono verificati danni a causa delle abbondanti precipitazioni di questi giorni. In particolare – si legge in una nota – ci sono già stati interventi a Montecatini Val di Cecina (Pisa) per un inizio di cedimento dell’argine dell’invaso Scandri, a Bientina (Pisa) per il cedimento dell’argine del Padule ed a Careggine (Lucca) a seguito della caduta massi di grosse dimensioni ...

Maltempo Toscana - il presidente Rossi : le piogge “hanno riempito gli invasi - è una bella notizia” : “Piove da tempo. La pioggia continua ha creato danni e disagi ma senza i nubifragi non ci sono state alluvioni. Dal Dipartimento Ambiente della Regione Toscana dicono che si sono riempiti gli invasi e il livello delle falde acquifere si è rialzato. È una bella notizia“: lo ha scritto questa mattina su Facebook il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. L'articolo Maltempo Toscana, il presidente Rossi: le piogge “hanno ...

Maltempo - torna la pioggia in Toscana : Codice giallo su tutta la Toscana per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore nelle prossime 24 ore: fino alla mezzanotte di sabato 17 marzo. Lo ha emesso la Sala operativa della ...

Maltempo Toscana : le piogge ingrossano i fiumi nel Pistoiese : fiumi e torrenti verso i livelli di guardia nel Pistoiese ma senza criticita’ rilevanti: cosi’, in serata, l’ondata di Maltempo in Toscana dove la protezione civile ha dato l’allerta arancione fino a domani pomeriggio. A causa delle piogge si registrano graduali innalzamenti per i fiumi Ombrone Pistoiese – che a Poggio a Caiano (Prato) ha toccato oltre quattro metri e mezzo – e Stella, che in localita’ ...

Allerta Maltempo in Toscana : per 48 ore : Forte ondata di maltempo per oggi e domani in tutta la Toscana. La sala operativa della Protezione Civile ha emesso Allerta giallo e arancione.