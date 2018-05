Maltempo Siena | la situazione a Sinalunga “sta tornando alla normalità”

BOMBA D'ACQUA NEL PISANO : SALVATI DUE ANZIANI/ Video - Maltempo : famiglia sfollata a Siena : BOMBA D'ACQUA nel PISANO: SALVATI due ANZIANI. Un violento nubifragio si è abbattuto su Volterra, disagi anche in altre zone: nel Chianti è esondato l'Ema(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 00:12:00 GMT)

Maltempo Siena : pino cade vicino la caserma dei Carabinieri : Un pino di grandi dimensioni e’ caduto in strada, a Siena, vicino alla caserma provinciale dei Carabinieri; in quel momento nessun veicolo o pedone stava transitando e solo per un caso fortuito non si registrano feriti o danni. L’albero, piantato all’interno di uno spartitraffico, e’ caduto nel primo pomeriggio in viale Bracci riversandosi nello svincolo per l’inversione di marcia. Il traffico non ha subito ...

Maltempo Siena : smottamento di terreno vicino Porta Camollia : smottamento nella notte a Siena di una porzione di terreno nella zona di Porta Camollia, forse causato anche dalle precipitazioni degli ultimi tempi. Una parte di scarpata, che costeggia le mura in via Don Minzoni, si è staccata finendo sulla strada e ha sfiorato una macchina parcheggiata. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dei tecnici del Comune che hanno delimitato l’area mettendola in sicurezza. Non ...

Maltempo Siena : grossa buca in strada danneggia 11 auto : Grande impegno ieri per la Polizia di Stato a causa del Maltempo per la sicurezza dei cittadini. Nella serata, al Km 7+900 del Raccordo Siena Firenze, tra Badesse e Monteriggioni, si è formata una grossa buca di circa 1 metro di diametro, lungo la strada, nella corsia di marcia verso Firenze. La buca, originata dall’eccezionale ondata di gelo e neve che ha colpito la provincia di Siena, ha provocato il danneggiamento di circa undici autovetture ...

Maltempo - Siena : domani 2 Marzo niente scuole chiuse : Il Comune di Siena informa che le scuole di ogni ordine e grado comprese nel territorio comunale di Siena riapriranno regolarmente da venerdì 2 Marzo, essendo rientrata l’allerta meteo arancione per neve. Il sindaco Bruno Valentini ringrazia “le famiglie degli alunni, gli insegnanti ed il personale tecnico-amministrativo delle strutture scolastiche per la proficua collaborazione nella gestione della chiusura nella giornata di oggi, ...

Maltempo Siena : situazione meteo in miglioramento - revocate ordinanze : “Preso atto del miglioramento delle condizioni atmosferiche“, la Polizia Municipale di Siena dispone la revoca del provvedimento adottato per la chiusura di alcune strade della città particolarmente critiche, che saranno completamente riaperte. È revocata anche l’ordinanza di obbligo di catene montate, che dovranno comunque essere presenti a bordo dei veicoli. L'articolo Maltempo Siena: situazione meteo in miglioramento, ...