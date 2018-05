Maltempo | buche su via Salaria a Roma | ancora auto danneggiate 

Maltempo - buche : 50 interventi del Comune : Proseguono le attività di Pronto Intervento Stradale della Napoli Servizi, grazie alle squadre messe a disposizione delle Dieci Municipalità e del Servizio Protezione Civile del Comune di Napoli per gestire gli interventi di riparazione dei dissesti su guasto. Il freddo e le piogge del mese di marzo, oltre a provocare disagi su tutta la viabilità, hanno aggravato lo stato delle strade più trafficate; per questo motivo, il Sindaco Luigi de ...

Maltempo - ancora emergenza buche a Roma : 50 auto in panne sulla Salaria : Nuova ondata di Maltempo, nuova emergenza buche per le strade di Roma. Sono circa 50 al momento le auto rimaste in panne per le buche che si sono aperte su via Salaria a Roma. Lo si apprende dalla polizia locale. C’è una lunga fila di macchine all’altezza della motorizzazione in direzione fuori Roma, molte di queste con le gomme bucate. Secondo quanto si e’ appreso, oggi alcune buche sulla Salaria erano state riparate. Sul ...

Maltempo Roma - si aprono buche sulla via Salaria : auto danneggiate : danneggiate almeno sette auto stasera su via Salaria a Roma, all’altezza del civico 716, per alcune grandi buche che si sono aperte sulla carreggiata. Sul posto la polizia locale. L'articolo Maltempo Roma, si aprono buche sulla via Salaria: auto danneggiate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - a Roma pioggia e allagamenti/ Ultime notizie : si aggrava il problema delle buche (previsioni meteo) : Maltempo, a Roma pioggia e allagamenti. Le Ultime notizie: ramo cade su auto, una donna ferita. Le previsioni meteo: Protezione Civile emette allerta gialla in Toscana(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 17:07:00 GMT)

Maltempo - a rischio alluvioni 250mila romani : 44 ‘buche’da inizio anno : A Roma 250mila persone sono a rischio alluvione perche’ nella Capitale esistono 28 zone a rischio e 383 siti soggetti ad allagamenti; in piu’ il suolo urbano frana in vari punti creando voragini soprattutto nella parte orientale della citta’. Un rischio che potrebbe essere azzerato con azioni mirate, gia’ pianificate, che in 10 anni e un miliardo e 40 milioni di euro potrebbero mettere Roma in sicurezza. Fondi al momento ...

Maltempo - Sos buche : interventi nelle strade di Fiumicino e Maccarese : Al via a Fiumicino, dopo i primi interventi provvisori, il piano complessivo di risanamento sulle strade ed arterie penalizzate dalle buche che si sono aperte nella lunga fase di Maltempo. “Dopo le lunghe piogge di questi giorni, abbiamo iniziato l’opera di risanamento di alcune vie e arterie – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia – Si tratta di interventi che seguono i primi provvedimenti presi ...

Maltempo Roma : lavori rattoppo per 50 mila buche : Da dieci giorni le strade di Roma sono costellate da una serie di piccoli cantieri, con le squadre di pronto intervento al lavoro anche di notte per tappare le 50 mila buche censite da Campidoglio e Municipi dopo l’ondata di Maltempo che da una mese interessa la Capitale. Il già disastrato asfalto degli 800 chilometri di strade cittadine di diretta competenza del Comune non ha retto alla combinazione scaturita dalla nevicata del 26 ...

Maltempo Milano : già oltre 3mila interventi per chiudere le buche in città : Nelle ultime due settimane il Comune di Milano ha predisposto un rafforzamento degli interventi sul territorio cittadino per riparare le strade a seguito del Maltempo. Ben 13 squadre, due del Nucleo di intervento rapido del Comune e 11 dei quattro Reparti strade che ogni giorno operano in città e che, ad oggi, hanno già realizzato circa 3mila interventi. Opere urgenti attivate su segnalazioni o a seguito di sopralluoghi che hanno permesso agli ...

Maltempo : Comune Milano vara piano 'anti buche' - 30 mln per riparare strade : Milano, 12 mar. (AdnKronos) - Il termometro risale, l’inverno è ormai quasi alle spalle e il Comune di Milano avvia da oggi il piano straordinario per riparare le strade dai danni stagionali causati da gelo, neve, sale e piogge. La rete stradale milanese è lunga quattromila chilometri "ed è sottopos

Maltempo : Comune Milano vara piano 'anti buche' - 30 mln per riparare strade (2) : (AdnKronos) - Le riparazioni dell'amministrazione comunale "non rispondono solo alla contingenza che si è creata in questi giorni ma è già stato programmato un piano di manutenzione straordinario che in due mesi, fino a metà maggio, interverrà su circa trecento strade in tutta la città da est a oves

Maltempo Fiumicino : sos buche - 4 squadre al lavoro oggi : Su tutto il territorio di Fiumicino anche oggi sono al lavoro quattro squadre incaricate dall’assessorato ai Lavori pubblici per l’emergenza buche dovute al Maltempo dei giorni scorsi. Interventi in via Trincea delle Frasche, via Portuense, via del Faro, via Valderoa, ad Isola Sacra: ed ancora: Aranova, viale Tre Denari a Maccarese e Tragliata. “Anche di sabato le quattro squadre sono al lavoro per l’emergenza buche ...

Dopo il Maltempo scatta l'emergenza strade : fango - buche e sassi come schegge : Il drammatico stato delle provinciali nell'Alto mantovano. Ecco il nostro viaggio tra improvvisi baratri e auto rovinate

Maltempo - buche a Fiumicino : da domani attive altre 5 squadre : Da domani nel comune di Fiumicino sarà in campo una task force di otto squadre di operai per riparare le buche stradali che si sono formate dopo la neve, il ghiaccio e la pioggia dei giorni scorsi. altre cinque squadre si uniranno infatti alle tre già in azione da lunedì scorso per il monitoraggio sui 350 chilometri del territorio. “Stiamo facendo un importantissimo lavoro di manutenzione del manto stradale rovinato in maniera molto ...

Maltempo Roma : 17 milioni per coprire 50mila buche in 1 mese : Avviare subito l’esecuzione di lavori per circa 17 milioni di euro, con l’obiettivo di garantire la copertura di 50.000 buche in un mese, per una media di oltre 1.500 al giorno in tutta la città. È quanto prevede la prima fase del piano straordinario per le strade di Roma messa a punto dal Campidoglio per affrontare l’emergenza causata dal ghiaccio, che ha sgretolato l’asfalto in moltissime zone della città. Le misure ...