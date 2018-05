Maltempo | allerta Seveso | attivato il centro operativo di Milano

Allerta meteo della Protezione Civile - ancora Maltempo : piogge e temporali su gran parte del Centro-Sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – A causa di una vasta area depressionaria presente sull’Europa centro-meridionale e sull’Italia, nelle prossime ore impulsi freddi in quota accentueranno le condizioni di maltempo, specie sulle regioni meridionali italiane, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Meteo - ancora Maltempo : allerta in molte regioni per forti temporali e grandine : Prosegue un periodo decisamente instabile sulla penisola: piogge e temporali anche violenti saranno ancora protagonisti durante questa settimana.Continua a leggere

Maltempo - massima allerta e allagamenti in Toscana : esonda il Segavene - evacuazioni in corso e monitoraggio attivato : massima allerta in Toscana dove la pioggia di queste ore sta causando danni e disagi. Picchi di oltre 50 mm in tre ore hanno causato le inondazioni del pomeriggio. Lo riferisce il Bollettino emesso stasera dal Centro funzionale di monitoraggio meteo idrologico – idraulico della protezione civile della città metropolitana di Firenze. In particolare, fra i temporali sparsi che hanno causato disagi, bisogna annoverare il bacino del torrente ...

Maltempo - allerta a Firenze : esonda il torrente Ema a Greve in Chianti : I vigili del fuoco del comando di Firenze con il distaccamento di Figline stanno intervenendo con un gommone per l’esondazione del torrente Ema nell’abitato di San Polo nel comune di Greve in Chianti. Presenti anche i sommozzatori del nucleo di Firenze con un altro gommone. Presenti anche i carabinieri e le squadre della protezione civile. Sulla zona si è abbattuto un nubifragio nel pomeriggio. In strada l’acqua è salita di ...

Maltempo - allerta gialla nel Cuneese : un un’ora 27 mm di pioggia : Continuano i temporali sul Piemonte e nel Cuneese c’e’ una nuova allerta gialla nel Cuneese “per rischio idrogeologico localizzato”. I fiumi Maira e Stura di Demonte avranno un incremento della portata, fino a questa sera, ma con valori al di sotto dei livelli di guardia. Dalla serata il Maltempo dovrebbe spostarsi sul settore orientale e settentrionale della regione. Le piogge piu’ forti nelle ultime 24 ore sono ...

Allerta meteo Lazio : Maltempo e temporali da domani per 18 ore : “Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: dal mattino di domani, martedì 8 maggio e per le successive 12-18 ore su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di ...

Maltempo sull'Italia - allerta della Protezione civile : Piogge e temporali sull'Italia. Un nuovo impulso perturbato, collegato alla vasta area depressionaria che da alcuni giorni è presente sul nostro paese, nel corso delle prossime ore determinerà nuovi ...

Allerta meteo Sardegna : ancora Maltempo - codice giallo fino a domani : In Sardegna si attenua il maltempo che imperversa da cinque giorni, soprattutto nell’Oristanese e nel Sulcis-Iglesiente, dove frane e allagamenti hanno provocato danni e pesanti disagi. La Protezione civile regionale ha declassato a codice giallo (criticità ordinaria) l’Allerta per rischio idrogeologico e idraulico dalle 22 di og.i fino alle 24 di domani, domenica 6 maggio sull’intera isola L'articolo Allerta meteo Sardegna: ...

Maltempo - permane l’allerta gialla nel Cuneese : ancora piogge : Per le prossime 36 ore resta l’allerta gialla per il Maltempo nelle vallate cuneesi Varaita, Maira, Stura e Tanaro. E’ l’avviso di Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) che prevede ancora tempo perturbato da oggi pomeriggio a domani mattina e poi di nuovo nella giornata di lunedi’, soprattutto tra il Cuneese e il Torinese. Negli ultimi tre giorni – come risulta dai dati di Arpa aggiornati a ...

Sardegna in ginocchio per il Maltempo : resta l'allerta - frane e allagamenti : Continua a essere critica la situazione maltempo in Sardegna . Dopo le 72 ore di pioggia intensa che ha colpito l'isola provocando gravi danni in numerosi centri abitati e soprattutto alle campagne la ...

Maltempo Sardegna : permane l’allerta arancione : Nottata tranquilla in Sardegna dopo le 72 ore di pioggia intensa che ha colpito l’isola provocando gravi danni in numerosi centri abitati e soprattutto alle campagne. “Quanto ai danni – spiega la Regione con una nota – si farà successivamente riferimento alla legge 28 ma ora pensiamo all’emergenza” e invita a tenere alta l’attenzione ancora per oggi. Due le zone particolarmente colpite: ...

Maltempo - lanciato Allerta arancione su Abruzzo - Marche e Sardegna : Roma - La perturbazione di origine atlantica che staziona da qualche giorno sull'Italia continuerà anche nelle prossime ore a determinare condizioni di instabilità su buona parte del Paese, portando piogge e temporali da nord a sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuova Allerta meteo: l'avviso prevede in queste ore il persistere di precipitazioni diffuse, ...

Maltempo - allerta nel Cuneese : scuole chiuse a Mondovì : scuole chiuse domani a Mondovì per l’allerta Maltempo. Lo ha deciso in via precauzionale l’amministrazione comunale, dopo che l’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, ha aggiornato il bollettino meteo, che prevede ancora pioggia, con un peggioramento delle condizioni, nelle prossime 36 ore, e un livello 2 di criticità. A preoccupare sono soprattutto i corsi d’acqua. L'articolo Maltempo, allerta nel ...

