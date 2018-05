Malaysia | dopo 60 anni vince a sorpresa l’opposizione | finita l’era del Fronte nazionale

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 maggio 2018)60illascia il potere in. Un risultato inedito che porta al governoche ha ottenuto la maggioranza in Parlamento con 112 seggi contro i 76 del partito che da sei decenni domina incontrastato. Le elezioni sono state di fatto un referendum popolare sull’esecutivo di Najib Razak, primo ministro al centro di un colossale scandalo di corruzione. Poco prima della proclamazione della vittoria, il leader della coalizione di opposizione Mahathir Mohammad ha accusato la Commissione elettorale di ritardare la diffusione dei risultati del voto nel tentativo di organizzare brogli per consegnare la vittoria algovernativo al potere da sei decenni. I due blocchi di potere che si sono sfidati sono la coalizione del Barisan Nasional (Bn) e l’alleanza d’opposizione Pakatan Harapan (Ph), guidata dall’ex “uomo forte” Mahathir, ...