Malattie reumatiche al femminile | al Sant' Anna il punto sulla prevenzione

Ritmi circadiani - scelte alimentari - e microbiota intestinale : trascurarli fa aumentare il rischio di Malattie reumatiche : Sulle tavole rotonde del XXI Congresso Nazionale del CReI, che dal 10 al 12 maggio tratterà di “Flogosi ed Autoimmunità”, saranno discussi tre temi di fondamentale importanza e strettamente correlati con l’insorgere di una malattia reumatica infiammatoria e autoimmune: Ritmi circadiani , scelte nutrizionali, e microbiota intestinale . Temi, come sostengono gli esperti, fortemente interconnessi e che se perdono il loro equilibrio minano il ...

Malattie reumatiche : la prevenzione passa anche dalla tavola - ecco gli alimenti “protettivi” : I giovani dell’Europa del Sud seguono sempre meno la sana ed equilibrata dieta mediterranea, nata proprio in questi Paesi. Lo dimostrano i dati relativi all’obesità e al sovrappeso infantile. Stati che si affacciano sul Mare Nostrum come Malta (maschi: 38% e femmine: 32%), Grecia (maschi: 39% e femmine: 38%), Italia (maschi: 35% e femmine: 23%) e Spagna (maschi: 34% e femmine: 22%) presentano percentuali più alte di nazioni del Nord come ...