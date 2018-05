Magi +EUROPA | Atac | ora referendum

Guardia Costiera libica maltratta i migranti - Magi (+Europa) denuncia : “Il Tg1 non lo dice” : In un servizio andato in onda al Tg1 ieri sera la Guardia Costiera libica sostiene di non utilizzare armi per minacciare i migranti recuperati in mare. Ma imMagini reperibili in rete smentiscono questa versione dei fatti. Il segretario dei Radicali Italiani: "Il principale telegiornale del servizio pubblico italiano ha riportato a oltre 5 milioni di telespettatori la voce senza contraddittorio del comandante della Guardia Costiera ...